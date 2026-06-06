Bufera su Zverev, tutti per Cobolli: l'offesa di Sascha ai tennisti prima della finale del Roland Garros

Le parole del tedesco dopo il successo su Mensik - "Siamo atleti. Non abbiamo troppe cose per la testa. A volte è più facile essere stupidi" - scatenano polemiche a non finire.

C’è l’amico Flavio Cobolli tra Sascha Zverev e il sogno di vincere finalmente un torneo dello Slam. Il tedesco ha piegato Jakub Mensik in semifinale, è a un passo dal primo storico major della sua carriera. Dopo tre finali perse, quella contro l’italiano è la prima che Zverev vivrà tutti gli effetti da “favorito”. Ma anche quella che, probabilmente, giocherà col tifo di tutti contro. I tennisti ce l’hanno a morte con lui viste le parole poco felici del tedesco subito dopo il successo in semifinale. Sascha ha pensato bene di offendere un po’ tutta la categoria dei tennisti, una leggerezza che probabilmente l’accompagnerà per un bel po’.

Zverev, le parole sui “tennisti stupidi” scatenano polemiche

Zverev era al settimo cielo per la vittoria su Mensik e ha risposto a cuor leggero alle domande del suo intervistatore al centro dello Chatrier, il centrale del Roland Garros. Insieme a tante amenità, un’imprevedibile caduta di stile: “Siamo atleti, di solito non abbiamo troppe cose per la testa. A volte è più facile essere stupidi“, la frase pronunciata ridendo. Un’espressione a cui Zverev probabilmente non ha dato troppo peso, ma che in breve ha scatenato una lunga serie di reazioni indignate. Tanti i fan che sono rimasti colpiti dalle sue parole. E non solo: anche qualche tennista ha replicato a muso duro.

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Corner e Collarini contro Sascha: “Che mancanza di rispetto”

Alizé Cornet, ad esempio, ha letteralmente stroncato Zverev ai microfoni di France TV: “L’assurdità di questa affermazione mi lascia senza parole. Dire che gli atleti non hanno la testa… Ok, parla per sé, ma siamo tutti sulla stessa barca. Seriamente, è folle anche solo pensare una cosa del genere e soprattutto dirla in campo. È stata una grande mancanza di rispetto per i giocatori, per gli atleti. Voglio restare calma, ma se voleva essere divertente, non lo è stato di sicuro”. Furente pure l’argentino Andrea Collarini su Instagram. “Non è la prima volta che Zverev dice certe cose. Giocare in finale al Roland Garros non ti dà il potere di parlare a nome di tutti. Che idiota. Forza Flavio”.

Agassi dà fiducia a Cobolli: “In finale ha un vantaggio su Zverev”

Chissà se André Agassi ha ascoltato le dichiarazioni di Zverev, in ogni caso l’ex campione statunitense è convinto che Cobolli potrà mettere in crisi Sascha nella finalissima di Parigi: “Se c’è qualcosa che può instillare dubbi nella mente di chiunque, è il fatto di aver perso contro di lui l’ultima volta che si è giocato sulla stessa superficie. È vero che Monaco è un po’ più veloce, sarà un po’ più difficile per Cobolli battere Zverev in condizioni più lente e pesanti, ma ovviamente Cobolli ha le capacità per farlo. Penso che abbia la possibilità di rendere questa finale memorabile, farà sentire a Zverev di doversela guadagnare. Cobolli giocherà con convinzione totale“.