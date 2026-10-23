Avendo raccolto solo sconfitte e delusioni contro Sinner e Alcaraz nel 2026, Zverev rischia di diventare l'unico giocatore a chiudere la stagione da numero senza vittorie contro top-3 insieme a Sampras

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Il 2026 è senza dubbio la miglior stagione di Alexander Zverev, che dopo anni passati a inseguire i traguardi più prestigiosi nel mondo del tennis è riuscito a sbloccarsi a livello Slam conquistando il Roland Garros e lo US Open e ad avere la certezza di diventare numero 1 del ranking, posizione con cui chiuderà l’anno. La stagione da sogno di Sascha però è contraddistinta da un asterisco difficile da non considerare, ovvero i lunghi infortuni di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che li hanno spianato la strada a questi incredibili traguardi. Un dettaglio non da poco, che ha portato molti a mettere in discussione il merito di Zverev, giusto numero 1, ma sotto molti punti di vista lontano dal livello di coloro che lo hanno preceduto.

Zverev dominato da Sinner (e Alcaraz) negli scontri diretti nel 2026

Dopo le recenti stagioni dominate da Sinner e Alcaraz il tennis si prepara a una rivoluzione al vertice della classifica, dove nel giro qualche settimana troveremo Zverev. Un risultato certamente meritato, ma arrivato anche e soprattutto grazie agli infortuni di Jannik e Carlos, che anche in questa stagione hanno dimostrato la loro superiorità su Sascha, vincendo tutti gli scontri diretti con il tedesco. Sinner ha infatti battuto Zverev in ben cinque occasioni su cinque, tre volte in semifinale tra Indian Wells, Miami e Montecarlo, e due volte in finale tra Madrid e Wimbledon. Alcaraz ha invece conquistato l’unico confronto diretto tra i due fino a questo momento nel 2026 vincendo la semifinale dell’Australian Open.

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Zverev può diventare il primo n°1 senza vittorie contro top-3 dopo Sampras nel 1998

Un dato che testimonia come in dieci mesi circa Zverev non sia mai riuscito a battere i propri rivali (collezionando tra l’altro solamente tre vittorie contro top-10 in stagione) e che se si dovesse confermare fino al termine della stagione (e Alcaraz dovesse confermare la propria classifica) lo porterebbe a diventare il secondo giocatore nella storia a chiudere l’anno da numero senza aver mai battuto i rivali in top-3. In precedenza si era verificato solamente nel 1998, quando Pet Sampras chiuse la stagione senza mai affrontare Marcelo Rios (n°2) e perdendo l’unico confronto diretto con Alex Corretja (n°3). Dati comunque molto lontani per numero di confronti rispetto a quelli di Zverev, che inoltre non vanta (al momento) certamente il blasone di Pistole Pete nel 1998, quando era reduce da stagioni al vertice del circuito ATP.

Zverev, tra Vienna, Parigi e ATP Finals le ultime chance

Zverev ha comunque ancora, poche, chance per cancellare questa statistica. Il tedesco infatti potrebbe ancora affrontare e provare a battere Alcaraz tra l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Inoltre Carlitos potrebbe ancora venire sorpassato al terzo posto da Ben Shelton, che essendo stato battuto da Sascha in finale allo US Open permetterebbe al tedesco di chiudere la stagione con almeno una vittoria su un giocatore che ha chiuso l’anno in top-3.