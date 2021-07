Basket 3x3, coach Capobianco si laurea (per la seconda volta) a Tokyo

In attesa di scendere in campo a Tokyo, il coach dell’Italbasket 3×3 ha conseguito con successo la sua seconda laurea.

L’allenatore ha approfittato di un po’ di tempo libero al Villaggio per sostenere la tesi di laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Per lui è la seconda dopo quella in Scienze Motorie.

Dopo la tesi ora ci sarà da pensare solo alle sue ragazze, Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Giulia Rulli e Marcella Filippi che stanno ultimando la loro preparazione in vista dell’esordio di sabato 24 luglio, quando all’Aomi Urban Sports Park affronteranno prima la Mongolia e poi la Francia. Proprio oggi, la squadra ha disputato una doppia partita di allenamento contro il Comitato Olimpico Russo.

“Sono contento – ha detto il coach – per come le ragazze hanno affrontato queste due partite. Con una giocatrice diversa rispetto al Preolimpico siamo in cerca di un nuovo equilibrio e disputare questo tipo di test è il modo migliore per trovarlo alla svelta. Abbiamo iniziato lentamente entrambi i match ma tutte e due le volte siamo stati bravi a rientrare e giocare alla pari contro una squadra che senza dubbio è molto forte. Serviranno nervi saldi e tanto coraggio anche perché non ci saranno squadre deboli”.

OMNISPORT | 20-07-2021 15:44