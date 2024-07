Squadra Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: quante medaglie ha vinto e chi le ha vinte

Focus sulla squadra italiana alle Olimpiadi: gli atleti e le squadre che sono riusciti a ottenere una medaglia a Parigi 2024

La squadra italiana per le Olimpiadi di Parigi 2024 conta su un numero record di atleti: ben 403 tra atleti e atlete per competizioni singole o di squadra qui l’elenco completo. L’Italia partecipa a quasi tutte le competizioni, con ambizioni differenziate. Se per esempio Scherma e Tiro sono da sempre discipline in cui gli azzurri sono competitivi, in questo periodo fanno ben sperare anche le varie specialità dell’Atletica e del Nuoto oppure il Tennis dove l’Italia può contare su fuoriclasse assoluti (nonostante il forfait di Sinner). Tra gli sport di squadra come sempre l’Italia punta sulla Pallanuoto, spera in un exploit di almeno una delle due squadre di Pallavolo mentre per l’ennesima volta è esclusa dai tornei di Calcio e Pallacanestro.

Medagliere Azzurro

ORO ARGENTO BRONZO TOTALE – – – –

I medagliati azzurri

ORO ARGENTO BRONZO

CALENDARIO-RISULTATI | MEDAGLIERE GENERALE | TUTTE LE MEDAGLIE