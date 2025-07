Milan, Allegri inventa Saelemaekers e Pobega terzini e sul web si scatena l'ironia: e Vlahovic riprende quota

In attesa dei rinforzi il tecnico sta facendo esperimenti in vista della tournéè in Asia dove i rossoneri incontreranno Arsenal e Liverpool. I betting analyst rilanciano la candidatura del centravanti serbo della Juventus

E’ stato il giorno di Luka Modric, che ha catalizzato tutte le attenzioni del mondo Milan, ma sullo sfondo c’è un lavoro quotidiano che Max Allegri e la dirigenza rossonera stanno portando avanti in vista della prossima stagione.

Milan, lavori in corso

E con il calciomercato in piena evoluzione, il tecnico rossonero sta facendo di necessità virtù in attesa che la società completi la rosa a sua disposizione. Furlani e Tare stanno lavorando alacremente, ma al momento il Milan scarseggia in quanto a terzini, e Allegri è notoriamente un maestro nel far adattare i calciatori alle esigenze della squadra. Tra pochi giorni si parte per la tournée in Asia, e il tecnico di Livorno vuole farsi trovare pronto.

Allegri rivoluziona il Milan

All’orizzonte ci sono due complicate amichevoli a Singapore contro l’Arsenal e a Hong Kong contro il Liverpool, e Allegri sta iniziando a lavorare a soluzioni alternative agli unici due terzini “puri” che in questo momento ha in rosa, ovvero Álex Jiménez e Davide Bartesaghi. I due giocatori individuati sono Alexis Saelemaekers e Tommaso Pobega: ovvio che si tratti di soluzioni temporanee, per quanto l’esterno olandese abbia già ricoperto questo ruolo, ma nel frattempo bisogna pur mettere qualcuno sulle fasce.

Allegri scatena l’ironia del web

Una notizia che ha scatenato in parte l‘ironia, in parte la preoccupazione dei tifosi rossoneri: sia perché temono che il calciomercato sia deludente, sia perché sanno quanto Allegri prediliga giocatori in grado di svolgere la fase difensiva. Come sottolinea Federico: “L’ho scritto ironicamente a sfottò ieri, ora leggerlo fa male”. Nicolò invece scherza: “Grazie Max, temevo che avessi perso la creatività ed invece…prossimo passo Leao terzino e Fofana regista“. Giancarlo invece è amato: “Che peccato abbiamo fatto per meritare tutto questo”. Mentre Daniele se la ride: “Sta preparando Leao”.

Milan, i timori dei tifosi rossoneri

Luigi invece aggiunge un commento ponderato: “Pobega terzino sinistro lo vedo bene, e poi c’è Bartesaghi. Nella sua storia, il Milan i terzini li ha quasi sempre trovato in casa. A destra ci vuole un terzino che sappia principalmente difendere. Non è il caso del belga che ha delle giocate da 10″. Mentre Gabriele scatena l’ironia: “Aspetto Leao Terzino sinistro, Chwukwueze terzino destro e Thiaw prima punta. Qui si vola!”. Manuele riporta tutti con i piedi per terra: “Adattati solo per la tournée. È così difficile da capire?”.

Milan, rispunta il nome di Vlahovic

D’altronde Allegri è stato quello che si è inventato Mario Mandzukic esterno di centrocampo, Miralem Pjanic regista e Cuadrado terzino: la fantasia non gli manca, fermo restando che il mercato dovrà fare il suo corso. E proprio nelle ultime ore sta tornando alla ribalta il nome di Dusan Vlahovic, che potrebbe affiancare Santiago Gimenez dopo le mancate conferme di Tammy Abraham e Luka Jovic. Il nome del serbo è in “pole” sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews: l’approdo in rossonero del centravanti serbo si gioca a 1,60 su Goldbet e Better.