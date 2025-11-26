Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa

Guida TV completa con tutte le informazioni su dove vedere le partite di calcio e gli eventi sportivi più seguiti. Tutti i canali dove vengono trasmessi in diretta e in differita gli eventi.

Ultimo aggiornamento:

La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky o Amazon

Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.

Oggi – 26 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:30 Basket, NBA:
Oklahoma City-Minnesota		 Sky Sport Basket
04:00 Basket, NBA:
Golden State-Houston		 Sky Sport Basket
13:30 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Brasile-Italia		 Rai Sport
15:00 Calcio, Coppa Italia Serie C:
Inter U23-Renate		 Sky Sport 1
15:00 Calcio, Serie C:
Gubbio-Juventus Next Gen		 Sky Sport Calcio
16:00 Calcio, UEFA Youth League:
Eintracht Frankfurt U19-Atalanta		 Sky Sport Arena
18:00 Basket, Eurolega:
Tel Aviv-Olimpia Milano		 Sky Sport Basket
18:00 Calcio, Coppa Italia Serie C:
Pro Vercelli-Atalanta U23		 Sky Sport Calcio
18:00 Curling maschile, Europei Lohja 2025:
Italia-Svizzera		 Rai Sport
18:45 Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Champions League		 Sky Sport 1
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
Copenaghen-Kairat Almaty		 Sky, Sky Sport Max
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
Pafos-Monaco		 Sky
19:30 Basket, Eurolega:
Stella Rossa-Olympiacos		 Sky Sport Mix
20:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Milano-Olympiacos		 Sky Sport Arena
20:15 Basket, Eurolega:
Stella Rossa-Olympiacos		 Sky Sport Basket
20:30 Calcio, Coppa Italia Serie C:
Sambenedettese-Union Brescia		 Rai Sport
21:00 Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol		 Sky Sport Calcio
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Arsenal-Bayern Monaco		 TV8, Sky, Sky Sport Max
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Atletico Madrid-Inter		 Amazon Prime Video
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Eintracht-Atalanta		 Sky Sport 1, Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Liverpool-PSV		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Olympiacos-Real Madrid		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
PSG-Tottenham		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Sporting Lisbona-Club Bruges		 Sky

Domani – 27 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

13:00 Curling maschile, Europei:
Scozia-Italia		 Eurosport
17:00 Calcio, Coppa del Mondo U17 Qatar 2025:
Finale		 Rai Sport
18:45 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol		 Sky Sport Calcio
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Aston Villa-Young Boys		 Sky Sport Max
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Roma-Midtjylland		 Sky Sport 1, Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Viktoria Plzen-Friburgo		 Sky Sport Mix
19:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Super G M		 Eurosport, Rai 2
20:00 Basket, Qualificazioni Mondiali:
Italia-Islanda		 Sky Sport Basket
20:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj		 Sky Sport Arena
21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol		 Sky Sport Max
21:00 Calcio, UEFA Conference League:
Fiorentina-AEK		 Sky, Sky Sport Calcio
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Bologna-Salisburgo		 Sky Sport 1, Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Nottingham Forest-Malmoe		 Sky Sport Mix
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Rangers-Braga		 TV8

– 28 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:00 Calcio femminile, Amichevole Internazionale:
Usa-Italia		 Rai 2
18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche)		 Eurosport, Rai Sport
19:25 Pallanuoto maschile, Serie A1:
Florentia-Posillipo		 Rai Sport
20:30 Calcio, Bundesliga:
Borussia Monchengladbach-Lipsia		 Sky Sport Mix
20:30 Calcio, Serie B:
Cesena-Modena		 Dazn
20:30 Calcio, Serie C:
Triestina-Pro Patria		 Sky Sport 1
20:30 Calcio a 5 maschile, Serie A Futsal:
Napoli-Catania		 Sky Sport Max
20:45 Calcio, Serie A:
Como-Sassuolo		 Dazn, Sky, Sky Sport Calcio
20:45 Rugby, United Rugby Championship:
Ulster-Benetton		 Sky Sport Arena
21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche)		 Eurosport, Rai Sport

– 29 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

02:30 Basket, NBA:
Golden State-New Orleans		 Sky Sport Basket
10:00 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Iran-Italia		 Rai Sport
11:00 Calcio, Primavera 1:
Parma-Napoli		 Sportitalia
13:00 Calcio, Bundesliga 2:
Schalke-Paderborn		 Sky Sport Calcio
13:00 Calcio, Primavera 1:
Roma-Lecce		 Sportitalia
14:00 Rugby, United Rugby Championship:
Zebre Parma-Cardiff		 Sky Sport Arena
15:00 Automobilismo, Formula 1:
GP Qatar		 Sky Sport F1, Sky Sport 1, TV8
15:00 Calcio, Primavera 1:
Torino-Bologna		 Sportitalia
15:00 Calcio, Serie A:
Genoa-Verona		 Dazn
15:00 Calcio, Serie A:
Parma-Udinese		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Empoli-Bari		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Pescara-Padova		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Reggiana-Frosinone		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Sudtirol-Avellino		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Venezia-Mantova		 Dazn
15:30 Calcio, Bundesliga:
Bayern Monaco-St Pauli		 Sky Sport Calcio
15:30 Pallavolo femminile, Serie A1:
Cuneo-Novara		 Rai Sport
16:00 Calcio, Premier League:
Sunderland-Bournemouth		 Sky Sport Mix
16:10 Rugby, Autumn Nations Series:
Galles-Sudafrica		 Sky Sport Arena
17:00 Calcio, Ligue 1:
Monaco-PSG		 Sky Sport Max
17:15 Calcio, Serie B:
Catanzaro-Virtus Entella		 Dazn
18:00 Calcio, Serie A:
Juventus-Cagliari		 Dazn
18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante F (1a manche)		 Eurosport, Rai Sport
18:30 Calcio, Bundesliga:
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund		 Sky Sport Calcio
18:30 Calcio, Premier League:
Everton-Newcastle		 Sky Sport Arena
19:30 Calcio, Serie B:
Palermo-Carrarese		 Dazn
20:00 Pallavolo maschile, SuperLega:
Monza-Piacenza		 Dazn
20:30 Pallavolo femminile, Serie A1:
Perugia-Conegliano		 Dazn
20:45 Calcio, Serie A:
Milan-Lazio		 Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio
21:00 Calcio, Premier League:
Tottenham-Fulham		 Sky Sport Arena
21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante F (2a manche)		 Eurosport, Rai Sport
21:05 Calcio, Ligue 1:
Marsiglia-Tolosa		 Sky Sport Max
23:00 Basket, NBA:
Minnesota-Boston		 Sky Sport Basket
23:15 Basket, NBA:
Minnesota-Boston		 Sky Sport 1

– 30 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

10:30 Basket in carrozzina, Supercoppa Italiana:
Cantù-Porto Torres		 Rai Sport
12:30 Calcio, Serie A:
Lecce-Torino		 Dazn
12:30 Calcio, Serie C:
Rimini-Torres		 Sky Sport Arena
13:00 Calcio, Premier League:
Crystal Palace-Manchester United		 Sky Sport 1
13:30 Calcio, Bundesliga 2:
Elversberg-Darmstadt		 Sky Sport Mix, Sky Sport Max
14:30 Calcio, Serie C:
Atalanta U23-Siracusa		 Sky Sport Arena
15:00 Calcio, Serie A:
Pisa-Inter		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Juve Stabia-Monza		 Dazn
15:05 Calcio, Premier League:
West Ham-Liverpool		 Sky Sport Calcio
15:30 Pallavolo femminile, Serie A1:
Monviso-Vallefoglia		 Rai Sport
17:00 Automobilismo, Formula 1:
GP Qatar		 Sky Sport F1, Sky Sport 1
17:00 Pallavolo femminile, Serie A1:
Milano-Busto Arsizio		 Dazn
17:15 Calcio, Serie B:
Spezia-Sampdoria		 Dazn
17:30 Basket, Qualificazioni Mondiali:
Lituania-Italia		 Sky Sport Basket
17:30 Calcio, Bundesliga:
Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg		 Sky Sport Mix
17:30 Calcio, Premier League:
Chelsea-Arsenal		 Sky Sport Arena
18:00 Calcio, Serie A:
Atalanta-Fiorentina		 Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
18:00 Pallavolo maschile, SuperLega:
Milano-Trento		 Dazn
18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom F (1a manche)		 Eurosport, Rai Sport
19:30 Calcio, Bundesliga:
Friburgo-Mainz		 Sky Sport Mix
20:30 Calcio, Serie C:
Potenza-Casarano		 Sky Sport 1
20:45 Calcio, Ligue 1:
Lione-Nantes		 Sky Sport Calcio
20:45 Calcio, Serie A:
Roma-Napoli		 Dazn
21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom F (2a manche)		 Eurosport, Rai Sport
21:05 Rugby, Top 14:
Pau-La Rochelle		 Sky Sport Arena

– 01 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:00 Calcio femminile, Amichevole Internazionale:
Usa-Italia		 Rai 2
01:30 Basket, NBA:
Orlando-Chicago		 Sky Sport Basket
04:00 Basket, NBA:
L.A. Lakers-Phoenix		 Sky Sport Basket
20:30 Calcio, Serie C:
Benevento-Salernitana		 Rai Sport, Sky Sport 1
20:30 Calcio, Serie C:
Vis Pesaro-Ascoli		 Sky Sport Arena
20:45 Calcio, Serie A:
Bologna-Cremonese		 Dazn

– 02 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

02:00 Basket, NBA:
Boston-New York		 Sky Sport Basket
05:00 Basket, NBA:
Golden State-Oklahoma City		 Sky Sport Basket
13:30 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Quarto di finale 4		 Rai Sport
19:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Dresner SC-Conegliano		 Sky Sport Arena, Sky Sport 1
21:00 Calcio, Coppa Italia:
Juventus-Udinese		 Mediaset Infinity, Italia 1
21:15 Calcio, Premier League:
Newcastle-Tottenham		 Sky Sport 1

Partite in chiaro e a pagamento

e partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.

Molti altri eventi sportivi sono invece trasmessi da pay-tv o da servizi on demand. I principali sono:

  • Now è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui
  • Amazon Prime Video che ha alcuni eventi in esclusiva assoluta e ha un mese di prova gratuita: Abbonati subito gratis

Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming

Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.

Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono invece a pagamento.

Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio