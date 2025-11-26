Guida TV completa con tutte le informazioni su dove vedere le partite di calcio e gli eventi sportivi più seguiti. Tutti i canali dove vengono trasmessi in diretta e in differita gli eventi.

La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky o Amazon

Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi – 26 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:30 Basket, NBA:

Oklahoma City-Minnesota Sky Sport Basket 04:00 Basket, NBA:

Golden State-Houston Sky Sport Basket 13:30 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:

Brasile-Italia Rai Sport 15:00 Calcio, Coppa Italia Serie C:

Inter U23-Renate Sky Sport 1 15:00 Calcio, Serie C:

Gubbio-Juventus Next Gen Sky Sport Calcio 16:00 Calcio, UEFA Youth League:

Eintracht Frankfurt U19-Atalanta Sky Sport Arena 18:00 Basket, Eurolega:

Tel Aviv-Olimpia Milano Sky Sport Basket 18:00 Calcio, Coppa Italia Serie C:

Pro Vercelli-Atalanta U23 Sky Sport Calcio 18:00 Curling maschile, Europei Lohja 2025:

Italia-Svizzera Rai Sport 18:45 Calcio, Diretta Gol Champions League:

Diretta Gol Champions League Sky Sport 1 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Copenaghen-Kairat Almaty Sky, Sky Sport Max 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Pafos-Monaco Sky 19:30 Basket, Eurolega:

Stella Rossa-Olympiacos Sky Sport Mix 20:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:

Milano-Olympiacos Sky Sport Arena 20:15 Basket, Eurolega:

Stella Rossa-Olympiacos Sky Sport Basket 20:30 Calcio, Coppa Italia Serie C:

Sambenedettese-Union Brescia Rai Sport 21:00 Calcio, Diretta Gol Champions League:

Diretta Gol Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Arsenal-Bayern Monaco TV8, Sky, Sky Sport Max 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Atletico Madrid-Inter Amazon Prime Video 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Eintracht-Atalanta Sky Sport 1, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Liverpool-PSV Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Olympiacos-Real Madrid Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

PSG-Tottenham Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Sporting Lisbona-Club Bruges Sky

Domani – 27 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

13:00 Curling maschile, Europei:

Scozia-Italia Eurosport 17:00 Calcio, Coppa del Mondo U17 Qatar 2025:

Finale Rai Sport 18:45 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:

Diretta Gol Sky Sport Calcio 18:45 Calcio, UEFA Europa League:

Aston Villa-Young Boys Sky Sport Max 18:45 Calcio, UEFA Europa League:

Roma-Midtjylland Sky Sport 1, Sky 18:45 Calcio, UEFA Europa League:

Viktoria Plzen-Friburgo Sky Sport Mix 19:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Super G M Eurosport, Rai 2 20:00 Basket, Qualificazioni Mondiali:

Italia-Islanda Sky Sport Basket 20:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:

Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj Sky Sport Arena 21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:

Diretta Gol Sky Sport Max 21:00 Calcio, UEFA Conference League:

Fiorentina-AEK Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Europa League:

Bologna-Salisburgo Sky Sport 1, Sky 21:00 Calcio, UEFA Europa League:

Nottingham Forest-Malmoe Sky Sport Mix 21:00 Calcio, UEFA Europa League:

Rangers-Braga TV8

– 28 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:00 Calcio femminile, Amichevole Internazionale:

Usa-Italia Rai 2 18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) Eurosport, Rai Sport 19:25 Pallanuoto maschile, Serie A1:

Florentia-Posillipo Rai Sport 20:30 Calcio, Bundesliga:

Borussia Monchengladbach-Lipsia Sky Sport Mix 20:30 Calcio, Serie B:

Cesena-Modena Dazn 20:30 Calcio, Serie C:

Triestina-Pro Patria Sky Sport 1 20:30 Calcio a 5 maschile, Serie A Futsal:

Napoli-Catania Sky Sport Max 20:45 Calcio, Serie A:

Como-Sassuolo Dazn, Sky, Sky Sport Calcio 20:45 Rugby, United Rugby Championship:

Ulster-Benetton Sky Sport Arena 21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche) Eurosport, Rai Sport

– 29 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

02:30 Basket, NBA:

Golden State-New Orleans Sky Sport Basket 10:00 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:

Iran-Italia Rai Sport 11:00 Calcio, Primavera 1:

Parma-Napoli Sportitalia 13:00 Calcio, Bundesliga 2:

Schalke-Paderborn Sky Sport Calcio 13:00 Calcio, Primavera 1:

Roma-Lecce Sportitalia 14:00 Rugby, United Rugby Championship:

Zebre Parma-Cardiff Sky Sport Arena 15:00 Automobilismo, Formula 1:

GP Qatar Sky Sport F1, Sky Sport 1, TV8 15:00 Calcio, Primavera 1:

Torino-Bologna Sportitalia 15:00 Calcio, Serie A:

Genoa-Verona Dazn 15:00 Calcio, Serie A:

Parma-Udinese Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Empoli-Bari Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Pescara-Padova Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Reggiana-Frosinone Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Sudtirol-Avellino Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Venezia-Mantova Dazn 15:30 Calcio, Bundesliga:

Bayern Monaco-St Pauli Sky Sport Calcio 15:30 Pallavolo femminile, Serie A1:

Cuneo-Novara Rai Sport 16:00 Calcio, Premier League:

Sunderland-Bournemouth Sky Sport Mix 16:10 Rugby, Autumn Nations Series:

Galles-Sudafrica Sky Sport Arena 17:00 Calcio, Ligue 1:

Monaco-PSG Sky Sport Max 17:15 Calcio, Serie B:

Catanzaro-Virtus Entella Dazn 18:00 Calcio, Serie A:

Juventus-Cagliari Dazn 18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom Gigante F (1a manche) Eurosport, Rai Sport 18:30 Calcio, Bundesliga:

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund Sky Sport Calcio 18:30 Calcio, Premier League:

Everton-Newcastle Sky Sport Arena 19:30 Calcio, Serie B:

Palermo-Carrarese Dazn 20:00 Pallavolo maschile, SuperLega:

Monza-Piacenza Dazn 20:30 Pallavolo femminile, Serie A1:

Perugia-Conegliano Dazn 20:45 Calcio, Serie A:

Milan-Lazio Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, Premier League:

Tottenham-Fulham Sky Sport Arena 21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom Gigante F (2a manche) Eurosport, Rai Sport 21:05 Calcio, Ligue 1:

Marsiglia-Tolosa Sky Sport Max 23:00 Basket, NBA:

Minnesota-Boston Sky Sport Basket 23:15 Basket, NBA:

Minnesota-Boston Sky Sport 1

– 30 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

10:30 Basket in carrozzina, Supercoppa Italiana:

Cantù-Porto Torres Rai Sport 12:30 Calcio, Serie A:

Lecce-Torino Dazn 12:30 Calcio, Serie C:

Rimini-Torres Sky Sport Arena 13:00 Calcio, Premier League:

Crystal Palace-Manchester United Sky Sport 1 13:30 Calcio, Bundesliga 2:

Elversberg-Darmstadt Sky Sport Mix, Sky Sport Max 14:30 Calcio, Serie C:

Atalanta U23-Siracusa Sky Sport Arena 15:00 Calcio, Serie A:

Pisa-Inter Dazn 15:00 Calcio, Serie B:

Juve Stabia-Monza Dazn 15:05 Calcio, Premier League:

West Ham-Liverpool Sky Sport Calcio 15:30 Pallavolo femminile, Serie A1:

Monviso-Vallefoglia Rai Sport 17:00 Automobilismo, Formula 1:

GP Qatar Sky Sport F1, Sky Sport 1 17:00 Pallavolo femminile, Serie A1:

Milano-Busto Arsizio Dazn 17:15 Calcio, Serie B:

Spezia-Sampdoria Dazn 17:30 Basket, Qualificazioni Mondiali:

Lituania-Italia Sky Sport Basket 17:30 Calcio, Bundesliga:

Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg Sky Sport Mix 17:30 Calcio, Premier League:

Chelsea-Arsenal Sky Sport Arena 18:00 Calcio, Serie A:

Atalanta-Fiorentina Sky, Dazn, Sky Sport Calcio 18:00 Pallavolo maschile, SuperLega:

Milano-Trento Dazn 18:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom F (1a manche) Eurosport, Rai Sport 19:30 Calcio, Bundesliga:

Friburgo-Mainz Sky Sport Mix 20:30 Calcio, Serie C:

Potenza-Casarano Sky Sport 1 20:45 Calcio, Ligue 1:

Lione-Nantes Sky Sport Calcio 20:45 Calcio, Serie A:

Roma-Napoli Dazn 21:00 Sci alpino, Coppa del Mondo:

Copper Mountain. Slalom F (2a manche) Eurosport, Rai Sport 21:05 Rugby, Top 14:

Pau-La Rochelle Sky Sport Arena

– 01 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

01:00 Calcio femminile, Amichevole Internazionale:

Usa-Italia Rai 2 01:30 Basket, NBA:

Orlando-Chicago Sky Sport Basket 04:00 Basket, NBA:

L.A. Lakers-Phoenix Sky Sport Basket 20:30 Calcio, Serie C:

Benevento-Salernitana Rai Sport, Sky Sport 1 20:30 Calcio, Serie C:

Vis Pesaro-Ascoli Sky Sport Arena 20:45 Calcio, Serie A:

Bologna-Cremonese Dazn

– 02 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

02:00 Basket, NBA:

Boston-New York Sky Sport Basket 05:00 Basket, NBA:

Golden State-Oklahoma City Sky Sport Basket 13:30 Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:

Quarto di finale 4 Rai Sport 19:00 Pallavolo femminile, CEV Champions League:

Dresner SC-Conegliano Sky Sport Arena, Sky Sport 1 21:00 Calcio, Coppa Italia:

Juventus-Udinese Mediaset Infinity, Italia 1 21:15 Calcio, Premier League:

Newcastle-Tottenham Sky Sport 1

Partite in chiaro e a pagamento

e partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.

Molti altri eventi sportivi sono invece trasmessi da pay-tv o da servizi on demand. I principali sono:

Now è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui

è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui Amazon Prime Video che ha alcuni eventi in esclusiva assoluta e ha un mese di prova gratuita: Abbonati subito gratis

Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming

Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.

Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono invece a pagamento.

Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.