La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky o Amazon
Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.
Oggi – 26 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|01:30
|Basket, NBA:
Oklahoma City-Minnesota
|Sky Sport Basket
|04:00
|Basket, NBA:
Golden State-Houston
|Sky Sport Basket
|13:30
|Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Brasile-Italia
|Rai Sport
|15:00
|Calcio, Coppa Italia Serie C:
Inter U23-Renate
|Sky Sport 1
|15:00
|Calcio, Serie C:
Gubbio-Juventus Next Gen
|Sky Sport Calcio
|16:00
|Calcio, UEFA Youth League:
Eintracht Frankfurt U19-Atalanta
|Sky Sport Arena
|18:00
|Basket, Eurolega:
Tel Aviv-Olimpia Milano
|Sky Sport Basket
|18:00
|Calcio, Coppa Italia Serie C:
Pro Vercelli-Atalanta U23
|Sky Sport Calcio
|18:00
|Curling maschile, Europei Lohja 2025:
Italia-Svizzera
|Rai Sport
|18:45
|Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Champions League
|Sky Sport 1
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
Copenaghen-Kairat Almaty
|Sky, Sky Sport Max
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
Pafos-Monaco
|Sky
|19:30
|Basket, Eurolega:
Stella Rossa-Olympiacos
|Sky Sport Mix
|20:00
|Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Milano-Olympiacos
|Sky Sport Arena
|20:15
|Basket, Eurolega:
Stella Rossa-Olympiacos
|Sky Sport Basket
|20:30
|Calcio, Coppa Italia Serie C:
Sambenedettese-Union Brescia
|Rai Sport
|21:00
|Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol
|Sky Sport Calcio
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Arsenal-Bayern Monaco
|TV8, Sky, Sky Sport Max
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Atletico Madrid-Inter
|Amazon Prime Video
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Eintracht-Atalanta
|Sky Sport 1, Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Liverpool-PSV
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Olympiacos-Real Madrid
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
PSG-Tottenham
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Sporting Lisbona-Club Bruges
|Sky
Domani – 27 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|13:00
|Curling maschile, Europei:
Scozia-Italia
|Eurosport
|17:00
|Calcio, Coppa del Mondo U17 Qatar 2025:
Finale
|Rai Sport
|18:45
|Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol
|Sky Sport Calcio
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Aston Villa-Young Boys
|Sky Sport Max
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Roma-Midtjylland
|Sky Sport 1, Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Viktoria Plzen-Friburgo
|Sky Sport Mix
|19:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Super G M
|Eurosport, Rai 2
|20:00
|Basket, Qualificazioni Mondiali:
Italia-Islanda
|Sky Sport Basket
|20:00
|Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj
|Sky Sport Arena
|21:00
|Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol
|Sky Sport Max
|21:00
|Calcio, UEFA Conference League:
Fiorentina-AEK
|Sky, Sky Sport Calcio
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Bologna-Salisburgo
|Sky Sport 1, Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Nottingham Forest-Malmoe
|Sky Sport Mix
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Rangers-Braga
|TV8
– 28 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|01:00
|Calcio femminile, Amichevole Internazionale:
Usa-Italia
|Rai 2
|18:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche)
|Eurosport, Rai Sport
|19:25
|Pallanuoto maschile, Serie A1:
Florentia-Posillipo
|Rai Sport
|20:30
|Calcio, Bundesliga:
Borussia Monchengladbach-Lipsia
|Sky Sport Mix
|20:30
|Calcio, Serie B:
Cesena-Modena
|Dazn
|20:30
|Calcio, Serie C:
Triestina-Pro Patria
|Sky Sport 1
|20:30
|Calcio a 5 maschile, Serie A Futsal:
Napoli-Catania
|Sky Sport Max
|20:45
|Calcio, Serie A:
Como-Sassuolo
|Dazn, Sky, Sky Sport Calcio
|20:45
|Rugby, United Rugby Championship:
Ulster-Benetton
|Sky Sport Arena
|21:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche)
|Eurosport, Rai Sport
– 29 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|02:30
|Basket, NBA:
Golden State-New Orleans
|Sky Sport Basket
|10:00
|Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Iran-Italia
|Rai Sport
|11:00
|Calcio, Primavera 1:
Parma-Napoli
|Sportitalia
|13:00
|Calcio, Bundesliga 2:
Schalke-Paderborn
|Sky Sport Calcio
|13:00
|Calcio, Primavera 1:
Roma-Lecce
|Sportitalia
|14:00
|Rugby, United Rugby Championship:
Zebre Parma-Cardiff
|Sky Sport Arena
|15:00
|Automobilismo, Formula 1:
GP Qatar
|Sky Sport F1, Sky Sport 1, TV8
|15:00
|Calcio, Primavera 1:
Torino-Bologna
|Sportitalia
|15:00
|Calcio, Serie A:
Genoa-Verona
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie A:
Parma-Udinese
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Empoli-Bari
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Pescara-Padova
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Reggiana-Frosinone
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Sudtirol-Avellino
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Venezia-Mantova
|Dazn
|15:30
|Calcio, Bundesliga:
Bayern Monaco-St Pauli
|Sky Sport Calcio
|15:30
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Cuneo-Novara
|Rai Sport
|16:00
|Calcio, Premier League:
Sunderland-Bournemouth
|Sky Sport Mix
|16:10
|Rugby, Autumn Nations Series:
Galles-Sudafrica
|Sky Sport Arena
|17:00
|Calcio, Ligue 1:
Monaco-PSG
|Sky Sport Max
|17:15
|Calcio, Serie B:
Catanzaro-Virtus Entella
|Dazn
|18:00
|Calcio, Serie A:
Juventus-Cagliari
|Dazn
|18:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante F (1a manche)
|Eurosport, Rai Sport
|18:30
|Calcio, Bundesliga:
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
|Sky Sport Calcio
|18:30
|Calcio, Premier League:
Everton-Newcastle
|Sky Sport Arena
|19:30
|Calcio, Serie B:
Palermo-Carrarese
|Dazn
|20:00
|Pallavolo maschile, SuperLega:
Monza-Piacenza
|Dazn
|20:30
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Perugia-Conegliano
|Dazn
|20:45
|Calcio, Serie A:
Milan-Lazio
|Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio
|21:00
|Calcio, Premier League:
Tottenham-Fulham
|Sky Sport Arena
|21:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom Gigante F (2a manche)
|Eurosport, Rai Sport
|21:05
|Calcio, Ligue 1:
Marsiglia-Tolosa
|Sky Sport Max
|23:00
|Basket, NBA:
Minnesota-Boston
|Sky Sport Basket
|23:15
|Basket, NBA:
Minnesota-Boston
|Sky Sport 1
– 30 novembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|10:30
|Basket in carrozzina, Supercoppa Italiana:
Cantù-Porto Torres
|Rai Sport
|12:30
|Calcio, Serie A:
Lecce-Torino
|Dazn
|12:30
|Calcio, Serie C:
Rimini-Torres
|Sky Sport Arena
|13:00
|Calcio, Premier League:
Crystal Palace-Manchester United
|Sky Sport 1
|13:30
|Calcio, Bundesliga 2:
Elversberg-Darmstadt
|Sky Sport Mix, Sky Sport Max
|14:30
|Calcio, Serie C:
Atalanta U23-Siracusa
|Sky Sport Arena
|15:00
|Calcio, Serie A:
Pisa-Inter
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Juve Stabia-Monza
|Dazn
|15:05
|Calcio, Premier League:
West Ham-Liverpool
|Sky Sport Calcio
|15:30
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Monviso-Vallefoglia
|Rai Sport
|17:00
|Automobilismo, Formula 1:
GP Qatar
|Sky Sport F1, Sky Sport 1
|17:00
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Milano-Busto Arsizio
|Dazn
|17:15
|Calcio, Serie B:
Spezia-Sampdoria
|Dazn
|17:30
|Basket, Qualificazioni Mondiali:
Lituania-Italia
|Sky Sport Basket
|17:30
|Calcio, Bundesliga:
Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg
|Sky Sport Mix
|17:30
|Calcio, Premier League:
Chelsea-Arsenal
|Sky Sport Arena
|18:00
|Calcio, Serie A:
Atalanta-Fiorentina
|Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
|18:00
|Pallavolo maschile, SuperLega:
Milano-Trento
|Dazn
|18:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom F (1a manche)
|Eurosport, Rai Sport
|19:30
|Calcio, Bundesliga:
Friburgo-Mainz
|Sky Sport Mix
|20:30
|Calcio, Serie C:
Potenza-Casarano
|Sky Sport 1
|20:45
|Calcio, Ligue 1:
Lione-Nantes
|Sky Sport Calcio
|20:45
|Calcio, Serie A:
Roma-Napoli
|Dazn
|21:00
|Sci alpino, Coppa del Mondo:
Copper Mountain. Slalom F (2a manche)
|Eurosport, Rai Sport
|21:05
|Rugby, Top 14:
Pau-La Rochelle
|Sky Sport Arena
– 01 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|01:00
|Calcio femminile, Amichevole Internazionale:
Usa-Italia
|Rai 2
|01:30
|Basket, NBA:
Orlando-Chicago
|Sky Sport Basket
|04:00
|Basket, NBA:
L.A. Lakers-Phoenix
|Sky Sport Basket
|20:30
|Calcio, Serie C:
Benevento-Salernitana
|Rai Sport, Sky Sport 1
|20:30
|Calcio, Serie C:
Vis Pesaro-Ascoli
|Sky Sport Arena
|20:45
|Calcio, Serie A:
Bologna-Cremonese
|Dazn
– 02 dicembre 2025 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|02:00
|Basket, NBA:
Boston-New York
|Sky Sport Basket
|05:00
|Basket, NBA:
Golden State-Oklahoma City
|Sky Sport Basket
|13:30
|Calcio a 5 femminile, Coppa del Mondo Filippine 2025:
Quarto di finale 4
|Rai Sport
|19:00
|Pallavolo femminile, CEV Champions League:
Dresner SC-Conegliano
|Sky Sport Arena, Sky Sport 1
|21:00
|Calcio, Coppa Italia:
Juventus-Udinese
|Mediaset Infinity, Italia 1
|21:15
|Calcio, Premier League:
Newcastle-Tottenham
|Sky Sport 1
Partite in chiaro e a pagamento
e partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.
Molti altri eventi sportivi sono invece trasmessi da pay-tv o da servizi on demand. I principali sono:
- Now è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui
- Amazon Prime Video che ha alcuni eventi in esclusiva assoluta e ha un mese di prova gratuita: Abbonati subito gratis
Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming
Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.
Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono invece a pagamento.
Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.