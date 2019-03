Champions League, albo d'oro. Tutte le vincitrici

La Champions League è la regina delle coppe europee. E il suo albo d’oro è una rassegna di grandi nomi e di qualche sorpresa. La “coppa dalla grandi orecchie” come la chiamano in gergo, nasce nel 1955 come Coppa dei Campioni e nasceva come torneo a eliminazione diretta tra tutte le squadre europee che avevano vinto il campionato nazionale. Dal 1992 l’Uefa ha cambiato nome e format alla competizione. Prima di tutto a partecipare alla Champions League non sono solo le squadre vincitrici del campionato ma anche, in alcuni casi per le nazioni più importanti, anche quelle piazzate a ridosso della prima classificata. Ci sono dei coefficienti Uefa che determinano il numero di squadre per nazione e variano nel corso degli anni. In secondo luogo la coppa ha mantenuto del vecchio format solo la eliminazione diretta dagli ottavi in poi, ma prima di accedere a questa fase alcune squadre devono passare attraverso una fase preliminare in estate e poi una fase a gironi di 4 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. La squadra che ha vinto più coppe è il Real Madrid, seguito dal Milan.

COPPA DEI CAMPIONI (1955-1992)

1955-56 – Real Madrid (Spagna)

1956-57 – Real Madrid (Spagna)

1957-58 – Real Madrid (Spagna)

1958-59 – Real Madrid (Spagna)

1959-60 – Real Madrid (Spagna)

1960-61 – Benfica (Portogallo)

1961-62 – Benfica (Portogallo)

1962-63 – Milan (Italia)

1963-64 – Internazionale (Italia)

1964-65 – Internazionale (Italia)

1965-66 – Real Madrid (Spagna)

1966-67 – Celtic Glasgow (Scozia)

1967-68 – Manchester United

1968-69 – Milan (Italia)

1969-70 – Feyenoord (Olanda)

1970-71 – Ajax (Olanda)

1971-72 – Ajax (Olanda)

1972-73 – Ajax (Olanda)

1973-74 – Bayern Monaco (Germania)

1974-75 – Bayern Monaco (Germania)

1975-76 – Bayern Monaco (Germania)

1976-77 – Liverpool (Inghilterra)

1977-78 – Liverpool (Inghilterra)

1978-79 – Nottingham Forest (Inghilterra)

1979-80 – Nottingham Forest (Inghilterra)

1980-81 – Liverpool (Inghilterra)

1981-82 – Aston Villa (Inghilterra)

1982-83 – Amburgo (Germania)

1983-84 – Liverpool (Inghilterra)

1984-85 – Juventus (Italia)

1985-86 – Steaua Bucarest

1986-87 – Porto (Portogallo)

1987-88 – PSV Eindhoven (Olanda)

1988-89 – Milan (Italia)

1989-90 – Milan (Italia)

1990-91 – Stella Rossa (Serbia)

1991-92 – Barcellona (Spagna)

CHAMPIONS LEAGUE (1992-oggi)

1992-93 – Olympique Marsiglia (Francia)

1993-94 – Milan (Italia)

1994-95 – Ajax (Olanda)

1995-96 – Juventus (Italia)

1996-97 – Borussia Dortmund (Germania)

1997-98 – Real Madrid (Spagna)

1998-99 – Manchester United (Inghilterra)

1999-00 – Real Madrid (Spagna)

2000-01 – Bayern Monaco (Germania)

2001-02 – Real Madrid (Spagna)

2002-03 – Milan (Italia)

2003-04 – Porto (Portogallo)

2004-05 – Liverpool (Inghilterra)

2005-06 – Barcellona (Spagna)

2006-07 – Milan (Italia)

2007-08 – Manchester United (Inghilterra)

2008-09 – Barcellona (Spagna)

2009-10 – Inter (Italia)

2010-11 – Barcellona (Spagna)

2011-12 – Chelsea (Inghilterra)

2012-13 – Bayern Monaco (Germania)

2013-14 – Real Madrid (Spagna)

2014-15 – Barcellona (Spagna)

2015-16 – Real Madrid (Spagna)

2016-17 – Real Madrid (Spagna)

2017-18 – Real Madrid (Spagna)

Quante Champions ha vinto…?

13 – Real Madrid (15 finali);

7 – Milan (11);

5 – Bayern Monaco (10), Liverpool (7), Barcellona (8);

4 – Ajax (6);

3 – Internazionale (5), Manchester United (5);

2 – Benfica (7), Juventus (9), Nottingham Forest (2), Porto (2);

1 – Borussia Dortmund (2), Celtic (2), Amburgo (2); Steaua Bucarest (2), Olympique Marsiglia (2), Chelsea (2), Feyenoord (1), Aston Villa (1), PSV Eindhoven (1), Stella Rossa (1).

VIRGILIO SPORT | 14-03-2019 17:33