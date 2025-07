F1, Gp Belgio 2025: orari e info, dove vederlo in tv e in streaming. A Spa la "nuova" Ferrari sfida la McLaren

La Formula 1 fa tappa nella mitica Spa per la tredicesima gara stagionale. La Ferrari insegue la McLaren: tutte le info per vedere il Gran Premio del Belgio

Dopo quasi tre settimane di stop è di nuovo Race Week per la Formula 1. Il Mondiale 2025 fa tappa a Spa Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, uno dei più iconici e affascinanti del calendario. Dopo l’ennesima doppietta a Silverstone, con il podio storico di Hulkenberg davanti a Hamilton, la McLaren prova ad allungare il vantaggio sulle inseguitrici con la lotta interna per il titolo tra Piastri e Norris. In pista nelle Ardenne una Ferrari rinnovata che porterà le nuove sospensioni posteriori testate al Mugello, mentre sarà la prima volta dove Red Bull si presenta con la struttura interna rivoluzionata dopo l’addio di Horner con Mekies in cabina di comando al muretto.

Al Gp del Belgio torna la Sprint Race

Il programma del Gran Premio del Belgio, dopo la consueta conferenza dei piloti del giovedì, inizia con la prima sessione di prove libere, in programma per venerdì alle 12:30 e visibile su Sky Sport Formula Uno. Sarà l’unica sessione di prove libere per questo weekend dato che i piloti scenderanno in pista anche per la Sprint Race. Infatti sempre venerdì ci saranno le qualifiche per la sprint alle 16:30, mentre sabato alle 12 ci sarà la “gara corta” che sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula Uno. Alle 16 di sabato invece ci saranno le qualifiche per la gara della domenica, in programma alle 15 e visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula Uno.

La situazione del Mondiale

La classifica del Mondiale parla chiaro, la vittoria finale è una questione solo in casa McLaren. Nonostante la vittoria a Silverstone, Norris rimane alle spalle del compagno di squadra Piastri di otto punti. Il più vicino ai due è Verstappen, che nelle ultime gare si è allontanato parecchio e ora è a -61 da Norris e -69 da Piastri. Con 147 punti, Russel occupa la quarta posizione, mentre quinta e sesta sono di Leclerc e Hamilton. Nonostante una stagione poco entusiasmante, per usare un eufemismo, la Rossa si ritrova miracolosamente al secondo posto nel mondiale costruttori, come l’anno scorso. Con la differenza che nella passata stagione, la Ferrari ha lottato per il titolo fino all’ultima gara, togliendosi parecchie soddisfazioni nelle gare. Quest’anno i discorsi sembrano già chiusi, a meno di ribaltoni clamorosi, e il vantaggio su Mercedes e Red Bull è minimo.

Gp Belgio, il programma completo

Venerdì 25 luglio

Prove Libere 1; alle 12:30 su Sky Sport Formula Uno e Now Tv;

Qualifiche Sprint; alle 16:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula Uno e Now Tv. In chiaro su TV8;

Sabato 26 luglio

Sprint Race; alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula Uno e Now Tv. In chiaro su TV8;

Qualifiche; alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula Uno e Now Tv. In chiaro su TV8;

Domenica 27 luglio

Gara; alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula Uno e Now Tv. In differita su TV8 alle 18

