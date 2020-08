Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21

La sessione estiva del calciomercato partirà ufficialmente solo il 1 settembre ma già tutte le squadre di A si stanno muovendo. La Juventus resta la squadra maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo, i bianconeri potrebbero essere protagonisti di una nuova rivoluzione. E nelle ultime ore in casa Juve si parla tanto del mercato in uscita con le voci che riguardano i due maggiori talenti: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Molto attivo il Milan che cerca di mettere a segno il colpo Milenkovic dalla Fiorentina, e tratta con l’Eintracht per la permanenza in rossonero di Rebic.

Quando inizia e quando finisce il calciomercato estivo?

La sessione estiva del calciomercato inizierà ufficialmente il 1 settembre. La data di chiusura di questa finestra del calciomercato è invece il 5 ottobre 2020 alle ore 20.00.

Tabellone calciomercato estivo 2020: acquisti e cessioni

ATALANTA

All. Gian Piero Gasperini (conf)

Acquisti: Pasalic (c, Chelsea), Muratore (c, Juventus), Haas (c, Frosinone fp), Mattiello (d, Cagliari fp), Radunovic (p, Verona fp), Reca (d, Spal fp)

Cessioni : Mancini (d, Roma), Alimi (c, svincolato)

BENEVENTO

All. Pippo Inzaghi (conf)

Acquisti: Federico Barba (d, Chievo), Glick (d, Monaco), Goddard (c, Pafos fp), Armenteros (a, Crotone fp), Iemmello (a, Perugia fp)

Cessioni: Coda (a, svincolato)

BOLOGNA

All. Sinisa Mihajlovic (conf)

Acquisti: Bonini (d, Virtus Entella), Breza (p, Potenza), Falcinelli (a, Perugia fp), Donsah (c, Cercle Bruges fp), Destro (a, Genoa fp)

Cessioni: Krejci (c, Sparta Praga), Rizzo (c, svincolato), Ghini (c, Pianese)

CAGLIARI

All. Eusebio Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Rog (c, Napoli), Romagna (d, Sassuolo fp), Bradaric (c, Celta Vigo fp), Cerri (a, Spal fp), Ceter (a, Chievo fp), Farias (a, Lecce fp)

Cessioni: Barella (c, Inter), Castro (c, Spal), Miangue (d, Kas Eupen), Cacciatore (d, svincolato), Paloschi (a, fp), Pellegrini (d, juventus fp), Nainggolan (c, Inter fp), Simeone (a, Fiorentina fp), Olsen (p, Roma fp), Mattiello (d, fp)



CROTONE

All. Giovanni Stroppa (conf)

Acquisti: Romero (c, FK Partizan Fp)

Cessioni: Barberis (d, Monza), Curado (d, Genoa fp), Marrone (d, Verona fp)

FIORENTINA

All. Beppe Iachini (conf)

Acquisti: Duncan (c, Sassuolo), Lirola (d, Sassuolo), Simeone (a, Cagliari fp), Kevin-Prince Boateng (a, Besiktas fp)

Cessioni: Veretout (c, Roma), Rasmussen (d, Vitesse p), Salifu (c, svincolato), Thereau (a, svincolato), Dalbert (d, Inter, fp), Cutrone (a, Wolverhampton fp)

GENOA

All. Davide Nicola (conf)

Acquisti: Pinamonti (a, Inter), Cassata (c, Sassuolo), Salcedo (a, Verona fp), Lapadula (a, Lecce fp)

Cessioni: Romulo (c, svincolato), Hiljemark (c, svincolato), Iago Falque (a, Torino fp), Sanabria (a, Betis fp), Romero (d, Juventus fp), Destro (a, Bologna fp), Perin (p, Juventus fp)

INTER

All. Antonio Conte (conf)

Acquisti: Hakimi (d, Real Madrid), Sanchez (a, Manchester United), Barella (c, Cagliari), Vagiannidis (d, Panathinaikos), Lazaro (c, Newcastle fp), Perisic (a, Bayern Monaco fp), Nainggoilan (c, Cagliari fp), Dalbert (d, Fiorentina fp), Joao Mario (c, Lokomotiv Mosca fp)

Cessioni: Icardi (a, PSG), Pinamonti (a, Genoa), Karamoh (a, Parma), Palazzi (c, Monza), Biraghi (c, Fiorentina fp), Moses (c, Chelsea fp), Sensi (c, Sassuolo fp), D’Amico (c, Sampdoria)

JUVENTUS

All. Andrea Pirlo (nuovo)

All. Andrea Pirlo (nuovo) Acquisti: Arthur (c, Barcellona), Correia (c, Manchester City), Pjaca (a, Anderlecht fp), Kulusevski (a, Parma), Romero (d, Genoa fp), Perin (p, Genoa fp), Pellegrini (d, Cagliari fp)

Cessioni: Pjanic (c, Barcellona), Emre Can (c, Borussia Dortmund), Gerbi (a, Sampdoria), Stoppa (a, Sampdoria), Muratore (c, Atalanta)

LAZIO

All. Simone Inzaghi (conf)

Acquisti: Muriqi (a, Fenerbahce), Durmis (d, Nizza fp), Badelj (c, Fiorentina fp), Wallace (d, Braga fp)

Cessioni: Berisha (c, Reims), Vargic (p, Koper), Kishna (c, svincolato)

MILAN

All. Stefano Pioli (conf)

Acquisti: Kjaer (d, Siviglia), Saelemaekers (c, Anderlecht), Kalulu (d, Lione), Reina (p, Aston Villa fp), Ricardo Rodriguez (d, PSV Eindhoven fp), Halilovic (c, Heerenven fp)

Cessioni: Suso (a, Siviglia), Gomez (d, Palmeiras), Bonaventura (c, svincolato), Begovic (p, Bourneemouth fp)

NAPOLI

All. Gennaro Gattuso (conf)

Acquisti: Osimhen (a, Lille), Petagna (a, Spal), Rahmani (d, Verona), Tutino (a, Empoli fp), Ounas (a, Nizza fp), Macach (c, Cosenza fp), Ciciretti (a, Empoli fp), Leandrinho (a, Bragantino fp)

Cessioni: Verdi (a, Torino), Inglese (a, Parma), Rog (c, Cagliari), Chiriches (d, Sassuolo), Grassi (c, Parma), Sepe (p, Parma), Tonelli (d, Sampdoria), Callejon (a, svincolato), Karnezis (p, Lille)

PARMA

All. Roberto D’Aversa (conf)

Acquisti: Inglese (a, Napoli), Grassi (c, Napoli), Sepe (p, Napoli), Karamoh (c, Inter), Hernani (c, Zenit)

Cessioni: Machin (c, Monza), Zamparo (a, Reggiana), Mastaj (c, svincolato), Kulusevski (a, Juventus), Caprari (a, Sampdoria fp), Kurtis (c, Spal fp), Pezzella (d, Udinese fp)

ROMA

All. Paulo Fonseca (conf)

Acquisti: Veretout (c, Fiorentina), Mancini (d, Atalanta), Vicario (d, Numancia), Perez (c, Barcellona), Florenzi (c, Valencia fp), Karsdorp (d, Feyenoord fp), Olsen (p, Cagliari fp), Antonucci (a, Vitoria Setubal fp), Schick (a, Lipsia fp)

All. Paulo Fonseca (conf) Veretout (c, Fiorentina), Mancini (d, Atalanta), Vicario (d, Numancia), Perez (c, Barcellona), Florenzi (c, Valencia fp), Karsdorp (d, Feyenoord fp), Olsen (p, Cagliari fp), Antonucci (a, Vitoria Setubal fp), Schick (a, Lipsia fp) Cessioni : Defrel (a, Sassuolo), Gonalons (c, Granada), Anocic (d, Sibenik), Nani (d, svincolato), Greco (p, svincolato), Smalling (d. Manchester United fp), Zappacosta (d, Chelsea fp), Mkhitaryan (a, Arsenal fp), Kalinic (a, Atletico Madrid fp)

SAMPDORIA

All. Claudio Ranieri (conf)

Acquisti: Damsgaard (a, Nordsjaelland), Askildesn (c, Staak Football), Tonelli (d, Napoli), Francofonte (c, Juventus), Augello (d, Spezia), Gerbi (a, Juventus), Stoppa (a, Juventus), D’Amico (a, Inter), Regini (d, Parma fp), Verre (c, Verona fp), Murillo (d, Celta Vigo fp), Caprari (a, Parma fp)

Cessioni: Rocca (c, svincolato), Seculin (p, Chievo fp), Yoshida (d, Southampton fp)

SASSUOLO

All. Roberto De Zerbi (conf)

Acquisti: Chiriches (d, Napoli), Defrel (a, Roma), Ayhan (d, Fortuna Dusseldorf), Haraslin (a, Lechia Gdansk), Kyriakopoulos (d, Asteras Tripoli), Broh (d, Cosenza fp), Odgaard (a, Heerenven fp), Goldaniga (d, Genoa fp), Adjapong (d, Verona fp), Babacar (a, Lecce fp), Sensi (c, Inter fp)

Cessioni: Duncan (c, Fiorentina), Cassata (c, Genoa), Mazzitelli (c, Virtus Entella), Fontanesi (d, svincolato), Carrozza (a, svincolato), Gravillon (d, Inter fp), Romagna (d, Cagliari fp)

TORINO

All. Marco Giampaolo (nuovo)

Acquisti: Verdi (a, Napoli), Boyè (a, Reading fp), Kone (c, Cosenza fp), Iago Falque (a, Genoa, fp), V. Milinkovic-Savic (p, Standard Liegi fp)

Cessioni: Bonifazi (d, Spal), Procopio (d, svincolato), Butic (a, svincolato)

UDINESE

All. Luca Gotti (conf)

Acquisti: Ingelsson (c, Kalmar fp), Bajic (a, Konyaspor fp), Cristo (a, Huesca fp), Pezzella (d, Parma fp), , Opoku (d, Amiens fp), Perica (a, Mouscron fp), Badu (c, Verona fp), Scuffet (p, Spezia fp)

Cessioni: Mallè (a, Balikesirspor fp), Rovini (a, svincolato), Sema (c, Watford fp)



VERONA HELLAS

All. Ivan Juric (conf)

Acquisti: Ragusa (a, Spezia fp), Stefanec (a, Nitra fp), Marrone (d, Crotone fp), Trupta (a, Wisla Cracovia fp)

Cessioni: Rahmani (d, Napoli), Amrabat (c, Fiorentina), Badan (d, svincolato), Pazzini (a, svincolato), Verre (c, Sampdoria fp), Badu (c, Udinese fp), Salcedo (a, Genoa fp), Badan (d, svincolato)

