Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21

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Tabellone Calciomercato Serie A. Movimenti, acquisti e cessioni: estate 2026-27

Sessione estiva del calciomercato dal 26 giugno al 1 settembre 2026. Tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre del campionato di Serie A

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Redazione

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Il calciomercato estivo per la stagione 2026-27 si è aperto ufficialmente il 29 giugno e chiude il 1° settembre. Il calciomercato è entrato nel vivo con le trattative per completare gli organici in vista della prossima stagione. Intanto le squadre hanno definito i propri quadri dirigenziali e le guide tecniche. Alcuni club come la Juve, il Milan soprattutto hanno resettato completamente il gruppo dirigenziale. Altri invece si sono limitati a cambiare allenatore e con esso anche la filosofia di gioco che potrebbe comportare anche importanti operazioni di mercato. Delle squadre di vertice solo Inter, Como, Roma e Juve hanno mantenuto la guida tecnica, il Napoli è passato ad Allegri, il Milan ad Amorim, l’Atalanta a Sarri, la Lazio a Gattuso, la Fiorentina a Grosso e il Bologna a Domenico Tedesco.

Tabellone calciomercato estate 2026-27: acquisti e cessioni

  • ATALANTA
    All. MAURIZIO SARRI
    Acquisti: Gaetano (c, Cagliari)
    Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (c, Chelsea)
  • BOLOGNA
    All. DOMENICO TEDESCO
    Acquisti: Caccavo (a, Lumezzane); Alhassane (d, Real Oviedo), Dovbyk (a, Roma), Amondarain (c, Estudiantes), Pobega (c, Milan)
    Cessioni: Raimondo (a, Frosinone), Castro (a, Roma), Ravaglia (p, Watford), Amey (d, Frosinone), Aebischer (c, Pisa riscatto)
  • CAGLIARI
    All. Fabio Pisacane
    Acquisti: Romano (c, Spezia); Akarakiri (c, Everton); Fazzini (c, Fiorentina); Winks (c, Leicester), Kofler (d, Sudtirol)
    Cessioni: Palestra (c, Atalanta > Chelsea); Gaetano (c, Atalanta); Luvumbo (c, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)
  • COMO
    All. Cesc Fabregas
    Acquisti: Kaiki (d, Cruzeiro); Cuenca (d, Barcellona); Milla (c, Getafe), Bruno (d, Cruzeiro); Liberali (c, Catanzaro)
    Cessioni: Sergi Roberto (c, svincolato); Vojvoda (c, Udinese); Engelhardt (d, Friburgo), Cassandro (d, Palermo)
  • FIORENTINA
    All. FABIO GROSSO
    Acquisti: Viery (d, Gremio); Dragusin (d, Tottenham); Atta (c, Udinese); Jimenez (d, Bournemouth); Oulai (c, Trabzonspor), Valdepenas (d, Real Madrid), Joao Mario (d, Juventus), Mastantuono (a, Real Madrid)
    Cessioni: Kouadio (d, Monza); Fazzini (c, Cagliari); Gosens (d, Schalke 04); Richardson (c, Le Havre), Barak (c, APOEL), Moreno (d, Venezia), Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Sohm (c, Fiorentina), Moreno (d, Venezia).
  • FROSINONE
    All. Massimiliano Alvini
    Acquisti: Raimondo (a, Bologna); Calvani (d, Genoa); El Azzouzi (c, Bologna); Fini (c, Genoa); Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli); Hasa (Carrarese), Konè (c, Como riscatto), Amey (d, Bologna), Cittadini (d, Atalanta), Akpoguma (d, svincolato)
    Cessioni: Dixon (a, Toronto)
  • GENOA
    All. Daniele De Rossi
    Acquisti: Puczka (c, Juventus); Wiafe (c, Modena); Meichtry (c, Thun); Traorè (c, Marsiglia), Colombo (a, Milan) riscatto, Baldanzi (c, Roma), Marcelo Vaz (d, Varesina), Sow (c, Siviglia)
    Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Ankeye (a, Zeleznica), Consiglio (p, Mantova)
  • INTER
    All. Christian Chivu
    Acquisti: Stankovic (c, Brugge), Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)
    Cessioni: Dumfries (d, Real Madrid); De Vrij (d, Panathinaikos); Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), Akinsanmiro (c, Monza), Carboni (d, Parma)
  • JUVENTUS
    All. Luciano Spalletti
    Acquisti: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma svincolato), Kolo Muani (a, PSG), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen)
    Cessioni: Puczka (c, Genoa); Vlahovic (a, svincolato), Daffara (p, Parma); Openda (a, Lione), Adzic (a, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina).
  • LAZIO
    All. GENNARO GATTUSO
    Acquisti: Pedraza (d, Villarreal); Doekhi (d, Herta); Galassi (c, Real Madrid)
    Cessioni: Provedel (p, Inter); A.Romagnoli (d, Al Saad); Gila (d, Milan)
  • LECCE
    All. Eusebio Di Francesco
    Acquisti: Geubbels (a, Paris Fc)
    Cessioni: Ramadani (c, Corum); Camarda (a, Milan)
  • MILAN
    All. RUBEN AMORIM
    Acquisti: Gonçalo Ramos (a, Psg); Gila (d, Lazio), Diawara (d, Troyes); Camarda (a, Lecce)
    Cessioni:
  • MONZA
    All. IVAN JURIC
    Acquisti: Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (c, Sporting Lisbona); Varela (a, Benfica), Akinsanmiro (c, Inter), Foe Ondoa (c, Estoril), Robinson (a, Southampton)
    Cessioni: Hernani (c, Palermo); Azzi (d, Modena); Ravanelli (d, Samp)
  • NAPOLI
    All. MASSIMILIANO ALLEGRI
    Acquisti: Alisson Santos (a, Sporting riscatto), Milinkovic Savic (p, Torino riscatto), Hojlund (a, Manchester United riscatto)
    Cessioni: Zerbin (c, Frosinone), Hasa (c, Frosinone)
  • PARMA
    All. Carlos Cuesta
    Acquisti: Daffara (p, Juventus); F.Carboni (d, Inter), Diallo (a, Borussia Dortmund)
    Cessioni: Sits (a, Dordrecht)
  • ROMA
    All. Gian Piero Gasperini
    Acquisti: Castro (a, Bologna), Malen (a, Aston Villa riscatto), Ghilardi (d, Verona riscatto)
    Cessioni: Sangaré (d, Elche), Celik (d, Juventus), Dovbyk (a, Bologna), Angelino (d, Deportivo La Coruna), Baldanzi (c, Genoa)
  • SASSUOLO
    All. ALBERTO AQUILANI
    Acquisti: Bowie (a, Hellas Verona), Adzic (a, Juventus)
    Cessioni: Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Hellas Verona), Tressoldi (d, Atletico Mineiro)
  • TORINO
    All. IGNAZIO ABATE
    Acquisti: Cacciamani (c, Juve Stabia); Oristanio (a, Venezia); Mascardi (p, Spezia), Comuzzo (d, Fiorentina), Fitz-Jim (c, Ajax)
    Cessioni: Tameze, Maripan, Lazaro (svincolati), Walukiewicz (d, Sassuolo), Silva (a, Mantova), Dellavalle (d, Padova)
  • UDINESE
    All. Kosta Runjaic
    Acquisti: Chakvetadze (c, Watford); Unai Gomez (c, Athletic Bilbao); Vojvoda (c, Como); Zaniolo (a, Galatasaray)
    Cessioni: Nunziante (p, Arezzo); Sava (p, Craiova); Atta (c, Udinese); Bravo (a, Watford), Zemura (d, Watford), Payero (c, Watford)
  • VENEZIA
    All. Giovanni Stroppa
    Acquisti: Basic (c, Lazio); Helgason (c, Lecce); Correia (d, Valencia); Bella-Kotchap (d, Verona); Berardi (c, Pescara); A. Rrahmani (a, Sparta Praga); Gomez (d, Saragozza), Adams (a, Siviglia), Moreno (d, Fiorentina), Sohm (c, Fiorentina)
    Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona); Svoboda (d, Brighton); Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona), Cannavò (a, Spezia), Plizzari (p, Sudtirol)

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FAQ

Quando si apre e quando si chiude il calciomercato estivo 2026-27?

Il calciomercato estivo 2026-27 si apre ufficialmente il 29 giugno e si chiude il 1° settembre.

Tabellone Calciomercato Serie A. Movimenti, acquisti e cessioni: estate 2026-27 Serie A, calciomercato 2026-2027: tutte le trattative, gli obiettivi, gli acquisti, le indiscrezioni e i colpi delle big Virgilio Sport

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