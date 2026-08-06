Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21

Il calciomercato estivo per la stagione 2026-27 si è aperto ufficialmente il 29 giugno e chiude il 1° settembre. Il calciomercato è entrato nel vivo con le trattative per completare gli organici in vista della prossima stagione. Intanto le squadre hanno definito i propri quadri dirigenziali e le guide tecniche. Alcuni club come la Juve, il Milan soprattutto hanno resettato completamente il gruppo dirigenziale. Altri invece si sono limitati a cambiare allenatore e con esso anche la filosofia di gioco che potrebbe comportare anche importanti operazioni di mercato. Delle squadre di vertice solo Inter, Como, Roma e Juve hanno mantenuto la guida tecnica, il Napoli è passato ad Allegri, il Milan ad Amorim, l’Atalanta a Sarri, la Lazio a Gattuso, la Fiorentina a Grosso e il Bologna a Domenico Tedesco.
Tabellone calciomercato estate 2026-27: acquisti e cessioni
- ATALANTA
All. MAURIZIO SARRI
Acquisti: Gaetano (c, Cagliari)
Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (c, Chelsea)
- BOLOGNA
All. DOMENICO TEDESCO
Acquisti: Caccavo (a, Lumezzane); Alhassane (d, Real Oviedo), Dovbyk (a, Roma), Amondarain (c, Estudiantes), Pobega (c, Milan)
Cessioni: Raimondo (a, Frosinone), Castro (a, Roma), Ravaglia (p, Watford), Amey (d, Frosinone), Aebischer (c, Pisa riscatto)
- CAGLIARI
All. Fabio Pisacane
Acquisti: Romano (c, Spezia); Akarakiri (c, Everton); Fazzini (c, Fiorentina); Winks (c, Leicester), Kofler (d, Sudtirol)
Cessioni: Palestra (c, Atalanta > Chelsea); Gaetano (c, Atalanta); Luvumbo (c, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)
- COMO
All. Cesc Fabregas
Acquisti: Kaiki (d, Cruzeiro); Cuenca (d, Barcellona); Milla (c, Getafe), Bruno (d, Cruzeiro); Liberali (c, Catanzaro)
Cessioni: Sergi Roberto (c, svincolato); Vojvoda (c, Udinese); Engelhardt (d, Friburgo), Cassandro (d, Palermo)
- FIORENTINA
All. FABIO GROSSO
Acquisti: Viery (d, Gremio); Dragusin (d, Tottenham); Atta (c, Udinese); Jimenez (d, Bournemouth); Oulai (c, Trabzonspor), Valdepenas (d, Real Madrid), Joao Mario (d, Juventus), Mastantuono (a, Real Madrid)
Cessioni: Kouadio (d, Monza); Fazzini (c, Cagliari); Gosens (d, Schalke 04); Richardson (c, Le Havre), Barak (c, APOEL), Moreno (d, Venezia), Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Sohm (c, Fiorentina), Moreno (d, Venezia).
- FROSINONE
All. Massimiliano Alvini
Acquisti: Raimondo (a, Bologna); Calvani (d, Genoa); El Azzouzi (c, Bologna); Fini (c, Genoa); Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli); Hasa (Carrarese), Konè (c, Como riscatto), Amey (d, Bologna), Cittadini (d, Atalanta), Akpoguma (d, svincolato)
Cessioni: Dixon (a, Toronto)
- GENOA
All. Daniele De Rossi
Acquisti: Puczka (c, Juventus); Wiafe (c, Modena); Meichtry (c, Thun); Traorè (c, Marsiglia), Colombo (a, Milan) riscatto, Baldanzi (c, Roma), Marcelo Vaz (d, Varesina), Sow (c, Siviglia)
Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Ankeye (a, Zeleznica), Consiglio (p, Mantova)
- INTER
All. Christian Chivu
Acquisti: Stankovic (c, Brugge), Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)
Cessioni: Dumfries (d, Real Madrid); De Vrij (d, Panathinaikos); Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), Akinsanmiro (c, Monza), Carboni (d, Parma)
- JUVENTUS
All. Luciano Spalletti
Acquisti: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma svincolato), Kolo Muani (a, PSG), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen)
Cessioni: Puczka (c, Genoa); Vlahovic (a, svincolato), Daffara (p, Parma); Openda (a, Lione), Adzic (a, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina).
- LAZIO
All. GENNARO GATTUSO
Acquisti: Pedraza (d, Villarreal); Doekhi (d, Herta); Galassi (c, Real Madrid)
Cessioni: Provedel (p, Inter); A.Romagnoli (d, Al Saad); Gila (d, Milan)
- LECCE
All. Eusebio Di Francesco
Acquisti: Geubbels (a, Paris Fc)
Cessioni: Ramadani (c, Corum); Camarda (a, Milan)
- MILAN
All. RUBEN AMORIM
Acquisti: Gonçalo Ramos (a, Psg); Gila (d, Lazio), Diawara (d, Troyes); Camarda (a, Lecce)
Cessioni:
- MONZA
All. IVAN JURIC
Acquisti: Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (c, Sporting Lisbona); Varela (a, Benfica), Akinsanmiro (c, Inter), Foe Ondoa (c, Estoril), Robinson (a, Southampton)
Cessioni: Hernani (c, Palermo); Azzi (d, Modena); Ravanelli (d, Samp)
- NAPOLI
All. MASSIMILIANO ALLEGRI
Acquisti: Alisson Santos (a, Sporting riscatto), Milinkovic Savic (p, Torino riscatto), Hojlund (a, Manchester United riscatto)
Cessioni: Zerbin (c, Frosinone), Hasa (c, Frosinone)
- PARMA
All. Carlos Cuesta
Acquisti: Daffara (p, Juventus); F.Carboni (d, Inter), Diallo (a, Borussia Dortmund)
Cessioni: Sits (a, Dordrecht)
- ROMA
All. Gian Piero Gasperini
Acquisti: Castro (a, Bologna), Malen (a, Aston Villa riscatto), Ghilardi (d, Verona riscatto)
Cessioni: Sangaré (d, Elche), Celik (d, Juventus), Dovbyk (a, Bologna), Angelino (d, Deportivo La Coruna), Baldanzi (c, Genoa)
- SASSUOLO
All. ALBERTO AQUILANI
Acquisti: Bowie (a, Hellas Verona), Adzic (a, Juventus)
Cessioni: Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Hellas Verona), Tressoldi (d, Atletico Mineiro)
- TORINO
All. IGNAZIO ABATE
Acquisti: Cacciamani (c, Juve Stabia); Oristanio (a, Venezia); Mascardi (p, Spezia), Comuzzo (d, Fiorentina), Fitz-Jim (c, Ajax)
Cessioni: Tameze, Maripan, Lazaro (svincolati), Walukiewicz (d, Sassuolo), Silva (a, Mantova), Dellavalle (d, Padova)
- UDINESE
All. Kosta Runjaic
Acquisti: Chakvetadze (c, Watford); Unai Gomez (c, Athletic Bilbao); Vojvoda (c, Como); Zaniolo (a, Galatasaray)
Cessioni: Nunziante (p, Arezzo); Sava (p, Craiova); Atta (c, Udinese); Bravo (a, Watford), Zemura (d, Watford), Payero (c, Watford)
- VENEZIA
All. Giovanni Stroppa
Acquisti: Basic (c, Lazio); Helgason (c, Lecce); Correia (d, Valencia); Bella-Kotchap (d, Verona); Berardi (c, Pescara); A. Rrahmani (a, Sparta Praga); Gomez (d, Saragozza), Adams (a, Siviglia), Moreno (d, Fiorentina), Sohm (c, Fiorentina)
Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona); Svoboda (d, Brighton); Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona), Cannavò (a, Spezia), Plizzari (p, Sudtirol)
Tabellone calciomercato Serie B
FAQ
- Quando si apre e quando si chiude il calciomercato estivo 2026-27?
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Il calciomercato estivo 2026-27 si apre ufficialmente il 29 giugno e si chiude il 1° settembre.