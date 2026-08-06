Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21

Sessione estiva del calciomercato dal 26 giugno al 1 settembre 2026. Tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre del campionato di Serie A

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Il calciomercato estivo per la stagione 2026-27 si è aperto ufficialmente il 29 giugno e chiude il 1° settembre. Il calciomercato è entrato nel vivo con le trattative per completare gli organici in vista della prossima stagione. Intanto le squadre hanno definito i propri quadri dirigenziali e le guide tecniche. Alcuni club come la Juve, il Milan soprattutto hanno resettato completamente il gruppo dirigenziale. Altri invece si sono limitati a cambiare allenatore e con esso anche la filosofia di gioco che potrebbe comportare anche importanti operazioni di mercato. Delle squadre di vertice solo Inter, Como, Roma e Juve hanno mantenuto la guida tecnica, il Napoli è passato ad Allegri, il Milan ad Amorim, l’Atalanta a Sarri, la Lazio a Gattuso, la Fiorentina a Grosso e il Bologna a Domenico Tedesco.

Tabellone calciomercato estate 2026-27: acquisti e cessioni

Tabellone calciomercato Serie B

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