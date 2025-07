Inter, Dumfries non si muove ma è stato ad un passo dal Barcellona: il retroscena della trattativa saltata

Secondo il quotidiano catalano Sport, il club blaugrana era disposto a versare la clausola di 25 milioni presente nel contratto dell'olandese, ma ha dovuto desistere a causa dei problemi economici nonostante i ripetuti incontri tra Mendes e Deco

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La mezzanotte che introdurrà il mese di agosto apporrà il sigillo dell’ufficialità, ma ormai il dado è tratto: Denzel Dumfries rimarrà all’Inter, o meglio non andrà al Barcellona in questa sessione di mercato.

Inter, Dumfries ad un passo dal Barcellona

Questo è quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, secondo cui il club blaugrana avrebbe pensato a lungo di versare la clausola rescissoria di 25 milioni prevista dal contratto. Tale clausola, però, scade appunto alla mezzanotte del 31 luglio: nulla vieta che in futuro possano aprirsi altre trattative per l’esterno destro olandese (ma di certo non a 25 milioni), che per ora non svestirà i colori nerazzurri. Il tutto nonostante l’inserimento del “re” del mercato, ossia il plenipotenziario Jorge Mendes.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dumfries, sogno blaugrana sfumato

Stando sempre a quanto riportato da Sport, l’agente portoghese aveva cominciato a lavorare per l’affare sin dalla fine del mese di aprile, dopo le semifinali di Champions League, vista l’opportunità di piazzare il proprio assistito dai blaugrana. E il procuratore portoghese avrebbe incontrato svariate volte il club catalano negli ultimi mesi per parlare dell’olandese, il cui ingaggio rientrava anche dei parametri imposti dal Barcellona.

Barcellona, colpo in canna

Il problema è nato in seno al club catalano, che da anni versa in condizioni economiche difficili: il club catalano infatti non può allo stato attuale acquistare calciatori prima di cederne altri attualmente in rosa, così i campioni di Spagna sono arrivati alla fine di luglio senza la possibilità di sferrare il colpo decisivo. A pesare quindi, è stata la difficile situazione economica del club, ma anche le strategie del Barcellona sul mercato, cambiate nel corso delle settimane.

Dumfries resta, i tifosi nerazzurri esultano

Pericolo scampato dunque per l’Inter, per la gioia dei tifosi come Tommaso: “25 milioni sono pochissimi per uno così forte meno male è rimasto”. Matteo la vede allo stesso modo: “Vale almeno 35! Meglio che resti”. E Christian ironizza in chiave derby: “Estupinian avrà un nuovo padrone”. E Ivan aggiunge: “Modificare il contratto immediatamente”. Massimiliano esulta: “Abbiamo rischiato grosso, questo è uno dei migliori quinti del pianeta”. E Gianpaolo conclude: “Buona notizia se resta”.