Il Milan pensa davvero a Galliani: offerto ruolo da Ministro degli Esteri rossonero, lo sponsor è Ibrahimovic

Cardinale ha incontrato l’ex a.d. di epoca berlusconiana e gli ha proposto un ruolo da responsabile nei rapporti con altri club e istituzioni sportive

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non era solo una suggestione: il Milan lavora davvero ad un ritorno di Adriano Galliani. Nei giorni scorsi Gerry Cardinale ha proposto all’ex a.d. di epoca berlusconiana un ruolo da super-consulente, responsabile dei rapporti con altri club e istituzioni sportive. Tra i registi dell’operazione Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan pensa davvero al ritorno di Galliani

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan non è soltanto il sogno di qualche tifoso nostalgico dell’era berlusconiana: nei giorni scorsi, secondo quanto rivelato da Repubblica, Gerry Cardinale ha davvero incontrato l’ex a.d. rossonero, avanzandogli una proposta concreta. Galliani, 80 anni, starebbe valutando in questi giorni l’offerta del proprietario di RedBird: il Milan, intanto, lo ha “corteggiato” con il post pubblicato sui suoi canali social il 30 luglio, in occasione del suo compleanno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Galliani Ministro degli Esteri rossonero

Ma che ruolo avrebbe Galliani nel Milan? Non quello di a.d. al posto di Giorgio Furlani, né di presidente, scalzando Paolo Scaroni, come pure si sono augurati in questi giorni diversi tifosi rossoneri. Cardinale ha proposto a Galliani un ruolo da super-consulente, il dirigente-veterano si occuperebbe dei rapporti con gli altri club e con le istituzioni sportive, italiane e internazionali. Insomma, una sorta di Ministro degli Esteri rossonero.

Ibrahimovic sponsor di Galliani

Il Milan, in realtà, un consulente con compiti da ambasciatore ce l’avrebbe già: Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia lo svedese non pensa affatto che Galliani possa soppiantarlo come advisor di Cardinale, anzi. Secondo Repubblica Ibra è stato il principale sponsor di Galliani presso il proprietario del club: fu proprio il “Condor”, d’altra parte, a portare Ibrahimovic in rossonero la prima volta, prelevandolo nel 2010 dal Barcellona con un’operazione di mercato magistrale.

Da allora i rapporti tra i due sono ottimi e Ibrahimovic pensa che a 80 anni Galliani possa ancora dare qualcosa al Milan, aiutandolo a recuperare lo spessore politico che ha perso negli ultimi anni.