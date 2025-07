Milan, Ibrahimovic: c’era una volta il boss, cosa fa ora lo svedese e la mezza gaffe

Il ruolo dello svedese è stato fortemente ridimensionato. Non più al centro delle dinamiche sportive si sta dedicando ad attività più commerciali

Ma che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic? Autoproclamatosi boss del Milan, lo svedese ha gradualmente abbandonato il palcoscenico, ormai interamente lasciato nelle mani di Max Allegri e Igli Tare. Nel frattempo le sue attività si sono trasferite dall’universo sportivo a quello commerciale, nel quale comunque non mancano le gaffe come quella legata al suo principale sponsor.

Da boss a figura marginale: l’evoluzione di Zlatan

Può un re essere parcheggiato in panchina? Spesso e volentieri i club si affidano a vecchie bandiere alle quali attribuiscono il compito di rafforzare l’identità della squadra e migliorare l’immagine di fronte agli occhi dei propri tifosi. Lo abbiamo visto anche con Giorgio Chiellini alla Juventus, così come da tempo lo stiamo vedendo con Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Il problema è che lo svedese, un tempo figura centrale nell’organigramma rossonero, sembra oggi quanto mai marginale. Da mesi non si ascoltano sue interviste, non si vede la sua faccia su temi importanti legati al Diavolo né ci sono tracce del suo coinvolgimento su scelta dell’allenatore e del mercato.

Il Diavolo nelle mani di Tare e Allegri

La verità è che Zlatan Ibrahimovic dal campo è passato al settore commerciale. La costruzione della squadra così come le decisioni relative al calciomercato dipendono quasi esclusivamente dall’accoppiata Igli Tare-Massimiliano Allegri. Con quest’ultimo lo svedese non ha mai avuto buoni rapporti. A chi chiedeva come sarebbe stata la convivenza tra i due, Giovanni Branchini – storico agente del livornese – rispondeva che in società non c’era alcun ruolo ufficiale attribuito all’ex calciatore. Insomma, una presa di distanza piuttosto evidente alla quale si aggiunge l’assenza di Zlatan alla conferenza di presentazione dell’allenatore.

La piccola gaffe di Ibrahimovic

Ufficialmente, Zlatan Ibrahimovic sarebbe ora Senior Advisor di RedBird all’interno dell’AC Milan. Questo ruolo gli ha causato un po’ di imbarazzo sui social nelle scorse ore. Nelle sue storie Instagram, lo svedese ha pubblicato foto in cui indossa il kit d’allenamento del Milan ma senza lo sponsor Konami evidentemente cancellato.

Il motivo è semplice: Konami è la casa giapponese che sviluppa eFootball, rivale del gioco EA Sports FC di Electronic Arts. Proprio quest’anno, Ibrahimovic è diventato testimonial Premium di EA, entrando a far parte delle principali star promozionali del loro titolo calcistico.

Per via di un’esclusiva siglata tra il Milan e Konami, nel gioco EA Sports FC 2025 lo svedese comparirà sì come icona, ma senza alcun riferimento ufficiale al club rossonero: niente nome, logo, maglia né stadio. Tutti questi diritti sono infatti blindati da Konami per eFootball.