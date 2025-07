Milan a Singapore senza Tare: il d.s. ha un motivo da 50 milioni per restare in sede

Il direttore sportivo non ha seguito la squadra in Asia perché nei prossimi giorni potrebbe finalizzare gli acquisti di Jashari ed Estupiñan

Il Milan è volato a Singapore senza Igli Tare, che ha un motivo da 50 milioni di euro per restare in sede. Nei prossimi giorni, infatti, il d.s. potrebbe chiudere le trattative per Ardon Jashari e per Pervis Estupiñan, operazioni per cui il club è pronto a fare un investimento importante.

Milan in campo a Singapore, Hong Kong e Perth

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è in tournée a Singapore, dove mercoledì 23 luglio contro l’Arsenal disputerà la sua prima amichevole ufficiale della stagione, dopo quella vinta per 3-0 contro il Milan Futuro, giocata prima della partenza. A seguire i rossoneri affronteranno il Liverpool a Hong Kong (il 26 luglio) e il Perth Glory a Perth, in Australia, il 31 luglio.

Tare a Milano per 50 milioni di motivi

Della delegazione rossonera in tournée non fa però parte Igli Tare, rimasto in sede a Milano per una ragione… da 50 milioni di euro. A tanto ammonta, infatti, l’investimento che il Milan è pronto a realizzare per acquistare Ardon Jashari e Pervis Estupiñan, giocatori che, sulla carta, dovrebbero prendere il posto di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Le rispettive trattative con Bruges e Brighton sono a ottimo punto, Tare è pronto alla stretta finale.

Le trattative con Bruges e Brighton

Il Bruges sembra ormai rassegnato a far partire Jashari per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro più bonus: il Milan ha già il sì del giocatore, deciso a lasciare il Belgio, ed è ormai ai dettagli della trattativa con il club nerazzurro. Situazione simile nell’affare Estupiñan: il Brighton chiedeva 23 milioni ma ora potrebbe accontentarsi di 20 milioni, mentre il Milan è fermo a un’offerta da 15 milioni più bonus: insomma con un piccolo sforzo l’esterno colombiano potrebbe presto trasferirsi in rossonero e magari raggiungere in Asia il resto della squadra.