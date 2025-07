Roma, Massara e Ranieri rispondono all’appello di Gasperini: Ghilardi e Wesley in arrivo e ora spunta Deossa

La società giallorossa, forse anche pungolata dalle parole del suo allenatore, si scatena sul mercato: il difensore del Verona a un passo e per il centrocampo occhio al colombiano del Monterrey

Gasperini chiede e la Roma esegue, ecco forse non è andata esattamente così. Ma di sicuro c’è comunque una consequenzialità tra le parole del tecnico dopo la prima amichevole stagionale e le mosse del club sul mercato.

La richiesta di Gasperini

L’arrivo di Gasperini alla Roma è stata una delle notizie che hanno fatto più discutere subito dopo la fine del campionato. Il tecnico ha deciso di chiudere la sua lunghissima e fortunata avventura con l’Atalanta e di lanciarsi in una nuova sfida. Alla sua porta aveva bussato da tempo la Roma con un programma molto dettagliato, ma prima della fatidica firma era arrivato anche un inserimento a sorpresa della Juventus che però il tecnico ha rispedito al mittente.

Gasperini ha scelto la Roma grazie senza dubbio all’influenza di Claudio Ranieri e al suo ruolo di garante, ma anche per il progetto che gli ha presentato la proprietà Friedkin. E proprio per questo le parole dell’allenatore dopo l’amichevole col Trastevere con richiesta al club di dare una scossa al mercato non sono passate inosservate.

Ghilardi a un passo, anche Wesley nel mirino

L’allarme di Gasperini ha dato l’effetto sperato con la Roma che sta per mettere a segno il terzo colpo in tre giorni. Dopo l’arrivo di El Aynaoui e la firma di Ferguson, i giallorossi si preparano a dare anche il benvenuto a Daniele Ghilardi. La trattativa con il Verona sembra vicina alla fiumana bianca con Massara che avrebbe lanciato l’assalto decisivo con l’affare che dovrebbe Andre in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. E potrebbe sbloccarsi molto presto anche l’affare Wesley, dopo aver convinto il giocatore infatti anche il Flamengo ha dato il via libera per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Deossa nel mirino dopo la delusione Rios

La Roma non si è lasciata scoraggiare dal mancato arrivo di Rios e ha deciso di puntare sempre sul Sud America mettendo nel mirino il centrocampista colombiano Nelson Deossa. A riportare i primi contatti tra la società capitolina e il Monterrey è stata la ESPN che ha rivelato che la Roma ha contattato l’entourage del calciatore per monitorare la sua disponibilità a un trasferimento in Italia. Non sarà però un’operazione semplice con i giallorossi che prima di poter mettere sotto contratto il centrocampista visto anche al Mondiale per club. Il giocatore soprannominato “El Mago” ha uno stile di gioco che ricorda molto il suo connazionale Richard Rios, centrocampista box to box, dalla grande fisicità, con una buona visione di gioco e capace di far male anche dalla distanza.