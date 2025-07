Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Vlahovic, Kessie, Hancko, Lucca e Rios

Continuano senza sosta le trattative, le riunioni, i summit e le call di mercato. Tra affari ormai in via di definizione e altri solo abbozzati, si comincia a fare sul serio. Diverse squadre hanno già iniziato la preparazione per il prossimo campionato. Quali sono le percentuali sui trasferimenti dei numerosi campioni (più o meno) accostati alle squadre italiane? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 18.30 di martedì 15 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kessie Sancho Chabot INTER Hancko De Winter Asensio MILAN Vlahovic Fran Garcia Embolo NAPOLI Lucca Juanlu Sanchez Nunez ROMA Rios El Aynaoui Wesley LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Diouf Sportiello Mikautadze FIORENTINA Ito Sohm Zortea

Juve, idea Kessie: l’Inter in difesa vira su Hancko

In attesa di risolvere finalmente l’intricata matassa Vlahovic, la Juventus prova a sistemare altre questioni importanti. Difficile la trattativa col Porto per la conferma di Conceicao, a centrocampo invece prende quota l’idea Kessie, centrocampista tutto muscoli e sostanza che farebbe al caso di Tudor. L’Inter, invece, insieme alla risoluzione della grana Calhanoglu prova a puntellare la difesa. Al club nerazzurro è stato accostato un giocatore a lungo inseguito proprio dalla Juventus, lo slovacco Hancko del Feyenoord: sarebbe un bel rinforzo per i nerazzurri di Chivu, che potrebbero perdere Acerbi.

Il Milan sogna sempre Vlahovic, Lucca per il Napoli

Se per la Juve e i suoi tifosi costituisce ormai un incubo, per quelli del Milan e per lo stesso Allegri rappresenta un sogno: stiamo parlando naturalmente di Dusan Vlahovic, il centravanti croato che potrebbe liberarsi dalla Vecchia Signora attraverso una buonuscita. Per un suo eventuale passaggio in rossonero, però, dovrebbe accettare di decurtarsi lo stipendio. Sempre in orbita rossonera un altro rinforzo dal Real Madrid dopo Modric: Fran Garcia. Capitolo Napoli. Dopo Lang e Beukema, un altro colpo super per Conte: Lucca, alternativa a Lukaku in attacco. Per le corsie laterali piace sempre Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia.

La Roma su Rios, le mosse di Atalanta e Fiorentina

Molto attiva anche la Roma. Il club giallorosso insegue sempre Richard Rios, rivelazione dell’ultimo Mondiale per Club, e non molla Wesley. Un nome nuovo per Gasperini è rappresentato da El Aynaoui, motorino del centrocampo del Lens. L’Atalanta presto potrebbe avere un bel tesoretto a disposizione, una volta perfezionata la cessione di Retegui in Arabia. Per il momento il club nerazzurro puntella porta e difesa con Sportiello e Diouf. Anche la Fiorentina sta piazzando una serie di colpi interessanti. Vicino, per la formazione tornata sotto le cure di Pioli, l’ingaggio del funambolo giapponese Ito.