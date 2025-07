Inter, Marotta richiama Calhanoglu all’ordine: il presidente fa la voce grossa per chiudere il caso

Il massimo dirigente lancia un chiaro messaggio al centrocampista, desideroso di lasciare i nerazzurri per approdare al Galatasaray

Con Calhanoglu ci vediamo in ritiro. Questo il messaggio che Beppe Marotta ha lanciato al centrocampista turco, desideroso di lasciare l’Inter per approdare al Galatasaray. Finora il club di Istanbul non ha presentato un’offerta congrua per il suo cartellino.

Inter, Marotta fa muro per Calhanoglu

L’Inter non trattiene nessuno, ma per lasciarla bisogna soddisfare le sue condizioni. Questo il messaggio che Beppe Marotta ha lanciato in maniera più o meno esplicita ad Hakan Calhanoglu, punto di riferimento dei nerazzurri negli ultimi anni che ha ripetutamente fatto capire di voler lasciare i nerazzurri per unirsi al Galatasaray. Peccato, però, che il club turco non abbia presentato all’Inter un’offerta soddisfacente per il suo cartellino.

Il messaggio per Calha sul ritiro

Di qui l’intransigenza di Marotta, che all’uscita dalla sede della Lega Calcio Serie A ha richiamato all’ordine il centrocampista “Calhanoglu? Non c’è nessuna novità – ha detto il presidente dell’Inter ai giornalisti – Arriverà quanto prima e sarà in ritiro”.

Insomma, per Marotta il caso è chiuso: Calhanoglu ha un contratto con l’Inter e deve rispettarlo, oppure, se vuole partire, deve fare in modo che arrivi un’offerta congrua per il club nerazzurro.

Il dribbling su Leoni

All’esterno della Lega Calcio Marotta ha toccato anche altri temi di mercato, dribblando però le domande su Giovanni Leoni, il giovane difensore del Parma che tanto piace al tecnico nerazzurro Cristian Chivu. “È un talento, ma è un giocatore del Parma, non nostro”, ha liquidato la questione Marotta che ha poi confermato il prestito del trequartista argentino Valentin Carboni al Genoa”.