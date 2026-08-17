Prossime partite e calendario completo dell'Inter

L'Inter è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà l'Inter:
- Il 22/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Monza (Inter - Monza)
- Il 30/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Inter)
- Il 05/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Napoli (Inter - Napoli)
- Il 14/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Udinese (Inter - Udinese)
- Il 19/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Inter)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Inter - Parma)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Inter)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Inter - Fiorentina)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Inter)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Inter)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Inter - Como)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Inter)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Inter - Genoa)
- Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Inter - TBC)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Inter)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Inter - Torino)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Inter)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Inter - Sassuolo)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Inter)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Inter - Juventus)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Inter)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Inter - Venezia)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Inter)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Inter - Cagliari)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Inter - Milan)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Inter)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Inter - Atalanta)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Inter)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Inter)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Inter - Frosinone)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Inter)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Inter - Roma)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Inter)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Inter - Bologna)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Inter)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Inter - Lecce)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Inter)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Inter - Lazio)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Inter)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dall'Inter: