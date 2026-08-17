Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Prossime partite e calendario completo dell'Inter

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 dell'Inter aggiornato al 17-08-2026 ore 10:10

L'Inter è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà l'Inter:

  • Il 22/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Monza (Inter - Monza)
  • Il 30/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Inter)
  • Il 05/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Napoli (Inter - Napoli)
  • Il 14/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Udinese (Inter - Udinese)
  • Il 19/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Inter)
  • Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Inter - Parma)
  • Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Inter)
  • Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Inter - Fiorentina)
  • Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Inter)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Inter)
  • Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Inter - Como)
  • Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Inter)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Inter - Genoa)
  • Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Inter - TBC)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Inter)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Inter - Torino)
  • Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Inter)
  • Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Inter - Sassuolo)
  • Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Inter)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Inter - Juventus)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Inter)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Inter - Venezia)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Inter)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Inter - Cagliari)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Inter - Milan)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Inter)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Inter - Atalanta)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Inter)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Inter)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Inter - Frosinone)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Inter)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Inter - Roma)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Inter)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Inter - Bologna)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Inter)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Inter - Lecce)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Inter)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Inter - Lazio)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Inter)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dall'Inter:

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

17/09/2025 ore 21:00
  • Ajax Inter 0 - 2

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

30/09/2025 ore 21:00
  • Inter Slavia Praga 3 - 0

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

21/10/2025 ore 21:00
  • Union Saint-Gilloise Inter 0 - 4

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

05/11/2025 ore 21:00
  • Inter Kairat 2 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

26/11/2025 ore 21:00
  • Atletico Madrid Inter 2 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

09/12/2025 ore 21:00
  • Inter Liverpool 0 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

20/01/2026 ore 21:00
  • Inter Arsenal 1 - 3

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

28/01/2026 ore 21:00
  • Borussia Dortmund Inter 0 - 2

CHAMPIONS LEAGUE (Play-Off)

18/02/2026 ore 21:00
  • Bodø/Glimt Inter 3 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Play-Off)

24/02/2026 ore 21:00
  • Inter Bodø/Glimt 1 - 2

Virgilio Sport - 17-08-2026 | 10:10

Prossime partite e calendario completo dell'Inter

Gioielleria Delfino

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio