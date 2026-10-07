La Coppa del mondo di Sci Alpino femminile 2026-27 prevede complessivamente 40 gare. L’inizio della stagione è a Sölden in Austria il 24 ottobre 2026, il gran finale è invece previsto a Sun Valley negli Usa tra il 20 e il 25 marzo 2027. Il calendario ha in programma 9 discese, 9 SuperG, 12 giganti, 10 slalom. La stagione inizia con una piccola giostra tra località sciistiche alpine (Solden e Gurgl) e scandinave (Levi). Tra novembre e dicembre il Circo Rosa si trasferisce in America per 6 gare tra Killington, Beaver Creek e Tremblant. Quasi a Natale il ritorno sulle nevi europee a St.Moritz, Courchevel, Gosau . L’anno nuovo inizia a Flachau e poi finalmente le tappe italiane: in sequenza Val di Fassa, Cortina e Kronplatz per un totale di 6 gare. La carovana prosegue in Slovacchia a Jasna e in Slovenia con il tradizionale appuntamento di Kranjska Gora. Poi Lanzerheide, Garmisch, i Pirenei di Soldeu e l’estremo nord con l’appuntamento di Narvik. Le finali come detto sono previste a Sun Valley tra il 20 e il 25 marzo 2027.
Date e orari delle gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27
|Data
|Località
|Naz
|Specialità
|24-ott
|Sölden
|AUT
|Gigante
|14-nov
|Levi
|FIN
|Slalom
|21-nov
|Gurgl
|AUT
|Slalom
|28-nov
|Killington
|USA
|Gigante
|29-nov
|Killington
|USA
|Slalom
|5-dic
|Tremblant
|CAN
|Gigante
|6-dic
|Tremblant
|CAN
|Gigante
|11-dic
|Beaver Creek
|USA
|Libera
|12-dic
|Beaver Creek
|USA
|Libera
|13-dic
|Beaver Creek
|USA
|SuperG
|18-dic
|St. Moritz
|SVI
|SuperG
|19-dic
|St. Moritz
|SVI
|SuperG
|20-dic
|St. Moritz
|SVI
|Gigante
|22-dic
|Courchevel
|FRA
|Slalom
|28-dic
|Gosau
|AUT
|Gigante
|29-dic
|Gosau
|AUT
|Slalom
|4-gen
|Flachau
|AUT
|Gigante
|5-gen
|Flachau
|AUT
|Slalom
|9-gen
|Val di Fassa
|ITA
|Libera
|10-gen
|Val di Fassa
|ITA
|SuperG
|15-gen
|Cortina d’Ampezzo
|ITA
|Libera
|16-gen
|Cortina d’Ampezzo
|ITA
|Libera
|17-gen
|Cortina d’Ampezzo
|ITA
|SuperG
|19-gen
|Kronplatz
|ITA
|Gigante
|23-gen
|Jasná
|SVK
|Gigante
|24-gen
|Jasná
|SVK
|Slalom
|29-gen
|Kranjska Gora
|SLO
|Gigante
|30-gen
|Kranjska Gora
|SLO
|Slalom
|20-feb
|Lenzerheide
|SVI
|SuperG
|21-feb
|Lenzerheide
|SVI
|SuperG
|27-feb
|Garmisch-Partenkirchen
|GER
|Libera
|28-feb
|Garmisch-Partenkirchen
|GER
|Libera
|6-mar
|Soldeu
|AND
|Gigante
|7-mar
|Soldeu
|AND
|Slalom
|12-mar
|Narvik
|NOR
|Libera
|13-mar
|Narvik
|NOR
|SuperG
|20-mar
|Sun Valley
|USA
|Libera
|21-mar
|Sun Valley
|USA
|SuperG
|23-mar
|Sun Valley
|USA
|Gigante
|25-mar
|Sun Valley
|USA
|Slalom
Dove vedere le gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27 in tv e streaming
La coppa del mondo di sci è trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Rai e in streaming anche su RaiPlay.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO MASCHILE 2026-27