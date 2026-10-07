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Sci alpino, calendario Coppa del Mondo femminile 2026-27. Date di tutte le gare

Le date e gli orari di tutte le gare previste nel calendario della coppa del mondo di sci femminile e dove vederle in tv

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Redazione

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La Coppa del mondo di Sci Alpino femminile 2026-27 prevede complessivamente 40 gare. L’inizio della stagione è a Sölden in Austria il 24 ottobre 2026, il gran finale è invece previsto a Sun Valley negli Usa tra il 20 e il 25 marzo 2027. Il calendario ha in programma 9 discese, 9 SuperG, 12 giganti, 10 slalom. La stagione inizia con una piccola giostra tra località sciistiche alpine (Solden e Gurgl) e scandinave (Levi). Tra novembre e dicembre il Circo Rosa si trasferisce in America per 6 gare tra Killington, Beaver Creek e Tremblant. Quasi a Natale il ritorno sulle nevi europee a St.Moritz, Courchevel, Gosau . L’anno nuovo inizia a Flachau e poi finalmente le tappe italiane: in sequenza Val di Fassa, Cortina e Kronplatz per un totale di 6 gare. La carovana prosegue in Slovacchia a Jasna e in Slovenia con il tradizionale appuntamento di Kranjska Gora. Poi Lanzerheide, Garmisch, i Pirenei di Soldeu e l’estremo nord con l’appuntamento di Narvik. Le finali come detto sono previste a Sun Valley tra il 20 e il 25 marzo 2027.

Date e orari delle gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27

Data Località Naz Specialità
24-ott Sölden AUT Gigante
14-nov Levi FIN Slalom
21-nov Gurgl AUT Slalom
28-nov Killington USA Gigante
29-nov Killington USA Slalom
5-dic Tremblant CAN Gigante
6-dic Tremblant CAN Gigante
11-dic Beaver Creek USA Libera
12-dic Beaver Creek USA Libera
13-dic Beaver Creek USA SuperG
18-dic St. Moritz SVI SuperG
19-dic St. Moritz SVI SuperG
20-dic St. Moritz SVI Gigante
22-dic Courchevel FRA Slalom
28-dic Gosau AUT Gigante
29-dic Gosau AUT Slalom
4-gen Flachau AUT Gigante
5-gen Flachau AUT Slalom
9-gen Val di Fassa ITA Libera
10-gen Val di Fassa ITA SuperG
15-gen Cortina d’Ampezzo ITA Libera
16-gen Cortina d’Ampezzo ITA Libera
17-gen Cortina d’Ampezzo ITA SuperG
19-gen Kronplatz ITA Gigante
23-gen Jasná SVK Gigante
24-gen Jasná SVK Slalom
29-gen Kranjska Gora SLO Gigante
30-gen Kranjska Gora SLO Slalom
20-feb Lenzerheide SVI SuperG
21-feb Lenzerheide SVI SuperG
27-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera
28-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera
6-mar Soldeu AND Gigante
7-mar Soldeu AND Slalom
12-mar Narvik NOR Libera
13-mar Narvik NOR SuperG
20-mar Sun Valley USA Libera
21-mar Sun Valley USA SuperG
23-mar Sun Valley USA Gigante
25-mar Sun Valley USA Slalom

Dove vedere le gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27 in tv e streaming

La coppa del mondo di sci è trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Rai e in streaming anche su RaiPlay.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO MASCHILE 2026-27

Sci alpino, calendario Coppa del Mondo femminile 2026-27. Date di tutte le gare ANSA

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