Le date e gli orari di tutte le gare previste nel calendario della coppa del mondo di sci femminile e dove vederle in tv

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La Coppa del mondo di Sci Alpino femminile 2026-27 prevede complessivamente 40 gare. L’inizio della stagione è a Sölden in Austria il 24 ottobre 2026, il gran finale è invece previsto a Sun Valley negli Usa tra il 20 e il 25 marzo 2027. Il calendario ha in programma 9 discese, 9 SuperG, 12 giganti, 10 slalom. La stagione inizia con una piccola giostra tra località sciistiche alpine (Solden e Gurgl) e scandinave (Levi). Tra novembre e dicembre il Circo Rosa si trasferisce in America per 6 gare tra Killington, Beaver Creek e Tremblant. Quasi a Natale il ritorno sulle nevi europee a St.Moritz, Courchevel, Gosau . L’anno nuovo inizia a Flachau e poi finalmente le tappe italiane: in sequenza Val di Fassa, Cortina e Kronplatz per un totale di 6 gare. La carovana prosegue in Slovacchia a Jasna e in Slovenia con il tradizionale appuntamento di Kranjska Gora. Poi Lanzerheide, Garmisch, i Pirenei di Soldeu e l’estremo nord con l’appuntamento di Narvik. Le finali come detto sono previste a Sun Valley tra il 20 e il 25 marzo 2027.

Date e orari delle gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27

Data Località Naz Specialità 24-ott Sölden AUT Gigante 14-nov Levi FIN Slalom 21-nov Gurgl AUT Slalom 28-nov Killington USA Gigante 29-nov Killington USA Slalom 5-dic Tremblant CAN Gigante 6-dic Tremblant CAN Gigante 11-dic Beaver Creek USA Libera 12-dic Beaver Creek USA Libera 13-dic Beaver Creek USA SuperG 18-dic St. Moritz SVI SuperG 19-dic St. Moritz SVI SuperG 20-dic St. Moritz SVI Gigante 22-dic Courchevel FRA Slalom 28-dic Gosau AUT Gigante 29-dic Gosau AUT Slalom 4-gen Flachau AUT Gigante 5-gen Flachau AUT Slalom 9-gen Val di Fassa ITA Libera 10-gen Val di Fassa ITA SuperG 15-gen Cortina d’Ampezzo ITA Libera 16-gen Cortina d’Ampezzo ITA Libera 17-gen Cortina d’Ampezzo ITA SuperG 19-gen Kronplatz ITA Gigante 23-gen Jasná SVK Gigante 24-gen Jasná SVK Slalom 29-gen Kranjska Gora SLO Gigante 30-gen Kranjska Gora SLO Slalom 20-feb Lenzerheide SVI SuperG 21-feb Lenzerheide SVI SuperG 27-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera 28-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera 6-mar Soldeu AND Gigante 7-mar Soldeu AND Slalom 12-mar Narvik NOR Libera 13-mar Narvik NOR SuperG 20-mar Sun Valley USA Libera 21-mar Sun Valley USA SuperG 23-mar Sun Valley USA Gigante 25-mar Sun Valley USA Slalom

Dove vedere le gare di Coppa del Mondo di Sci femminile 2026-27 in tv e streaming

La coppa del mondo di sci è trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Rai e in streaming anche su RaiPlay.

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CALENDARIO COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO MASCHILE 2026-27