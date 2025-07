La Juventus su Kessie e Nunez, cambio di rotta per Comolli. Napoli, retroscena Garnacho

I bianconeri hanno il problema McKennie da risolvere ma continuano a sondare nuove piste, ai campioni d'Italia piace Zaccagni oltre a Sterling

Dall’esterno l’impressione è che la Juventus sia in un impasse, paralizzata dai giocatori che la tengono in ostaggio e senza la liquidità necessaria per muoversi autonomamente in entrata ma da Comolli a Modesto stanno lavorando tutti alacremente per rafforzare la squadra e le ultime due voci parlano di obiettivi di primissima fascia.

Come la Juve può arrivare a Kessie

Il primo nome è stato accostato spesso alla Fiorentina in queste settimane ma la Juve sembra intenzionata ad entrare in tackle. Lo scrive la Stampa che fa il punto della situazione. Si parte dalla volontà del giocatore che non è più contento di giocare nel limitato cortile della Saudi League. L’ex Milan si è mosso in prima persona e attraverso il suo entourage sta cercando di capire quali possano essere i margini per un addio anticipato all’Al Ahli, possibilmente attraverso la risoluzione del contratto.

Quanto costa l’ex Milan

Se la trattativa con l’Al-Ahli dovesse avere buon esito, allora Kessié sarebbe libero poi di firmare per un’altra squadra. Il centrocampista arriverebbe a parametro zero anche se con un ingaggio assai elevato. In Arabia guadagna 15 milioni netti; cifra inavvicinabile per qualsiasi club europeo ma i bianconeri stanno ipotizzando una soluzione. Un investimento da almeno 10 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 6 milioni netti a stagione potrebbe accontentare anche economicamente il centrocampista, che è desideroso di tornare in A.

Pedullà rilancia l’ipotesi Nunez in bianconero

L’altro nome riguarda l’attacco e la notizia la dà l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Sul suo canale youtube Pedullà riferisce del ritorno di fiamma di Madama per Darwin Nunez, vecchio pallino trattato a lungo dal Napoli. Il bomber del Liverpool ha offerte dall’Arabia ma sta ancora aspettando (e sperando) per giocare in Europa. L’idea è quella di un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: per il Liverpool il giocatore è in vendita.

Il vero problema in casa Juve – dice Pedullà – sarebbe quello relativo a McKennie. Il centrocampista aveva quasi firmato, c’era un accordo poi è saltato tutto, ed ora è un problema alla Vlahovic, che pesa più delle situazioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Tra Napoli e Garnacho il grande freddo

In merito alle voci che riparlano di un interessamento del Napoli per Garnacho Pedullà poi chiarisce: “L’entourage di Garnacho ha interrotto i rapporti col Napoli da gennaio, ci rimasero male per la mancata chiusura dell’affare e non mi risultano riaperture. Su Sterling l’interesse degli azzurri c’è, anche Zaccagni piace molto al Napoli ma la Lazio non può sostituirlo col mercato chiuso in entrata”.