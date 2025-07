Ferrari, altro che Horner: Vasseur vicino alla conferma. E Verstappen non lascia Red Bull

Alla fine Frédéric Vasseur va verso la riconferma come team principal di Ferrari. L'indiscrezione sta prendendo sempre più piede, ecco cosa c'è dietro. Aria di permanenza anche per Max Verstappen in Red Bull

Per buona parte di questa estate ha tenuto banco il caso Frédéric Vasseur, o per meglio precisare, riguardante la sua permanenza come team principal di Ferrari. L’ingegnere francese era dato per traballante dopo i risultati modesti, a tratti insufficienti, della SF-25 specialmente nella prima parte della stagione. A ciò si aggiungeva il fatto che il suo contratto triennale si conclude proprio alla fine di questa stagione: tutta una serie di motivi alla base di indiscrezioni che remavano contro Vasseur.

Perché la Ferrari vorrebbe confermare Vasseur

E invece, come riporta Motorsport.com, il transalpino potrebbe proseguire il suo rapporto con Maranello. A quanto pare la Ferrari starebbe sposando una linea che, da fuori, parrebbe prudenziale, per evitare stravolgimenti ai vertici del team e garantire una continuità in vista dei nuovi regolamenti tecnici del 2026. E che vedranno il debutto delle nuove power unit (oltre ad una nuova aerodinamica), un lavoro su cui ormai il Cavallino è pienamente concentrato più che sugli sviluppi dell’attuale monoposto (piegata dai problemi relativi all’altezza da terra un po’ mitigati negli ultimi GP, con l’arrivo a Spa di una nuova sospensione posteriore), come si è lasciato sfuggire di recente Lewis Hamilton.

Per la verità, le voci su una conferma di Vasseur stava già circolando da alcuni giorni, suffragate anche dalle parole dell’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna che, durante il GP di Silverstone, aveva parlato di discussioni in corso con il team principal adombrando la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. E questo nonostante il fatto che nella stagione 2025 ancora non sia stata registrata alcuna vittoria da parte delle monoposto rosse, mentre la Ferrari staziona sì al secondo posto della classifica Costruttori, ma con un divario di 268 punti da McLaren e una Mercedes che, terza, è a soli 28 punti dalla scuderia di Maranello.

Cade la pista Horner per la Ferrari

In ogni caso, il Cavallino punta a sposare la continuità di un gruppo di lavoro che sta plasmando la monoposto che vedremo in gara dalla prossima stagione. In un 2026 che diverrà il vero banco di prova della gestione Vasseur e del direttore tecnico Loic Serra, anche se si vocifera comunque di un rinnovo pluriennale del contratto (comunque con una durata non precisa né divulgata).

Salterebbe così la suggestione Christian Horner, messo alla porta di recente da Red Bull e che comunque deve osservare un periodo di gardening, senza diventare operativo con altre scuderie, sino alla fine del 2025.

Verstappen resta in Red Bull: la conferma di Marko

E a proposito della scuderia delle bevande energetiche, anche qui tira aria di conferme dopo la rottura con il team principal: proprio la fuoriuscita di quest’ultimo depone verso la permanenza di Max Verstappen (che a questo punto potrebbe chiudere la sua carriera con questa tuta).

A fornire questa indiscrezione è stata una fonte autorevole, ovvero il consulente d’acciaio di Red Bull Helmut Marko. Che sostanzialmente assieme al clan Verstappen è un po’ il vincitore della guerra fredda contro Horner. Alla versione tedesca di Sky Sport Marko ha sentenziato: “Confermo che Max Verstappen correrà ancora con Red Bull anche nel 2026“, chiudendo così una infinita soap opera che si trascina dallo scorso anno sulla possibilità che il quattro volte campione del mondo si trasferisca il prossimo anno in Mercedes. Cosa che farebbe tirare un sospiro di sollievo sia a George Russell, tormentato dall’ombra di Verstappen negli ultimi mesi, che un rookie che necessita di ritrovarsi quale è Andrea Kimi Antonelli.