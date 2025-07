F1, classifica piloti e costruttori dopo Spa: Piastri allunga su Norris, Leclerc avvicina Russell

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Belgio vinto da Piastri davanti a Norris e Leclerc con Verstappen 4° ed Hamilton 7°. Oscar a +16 su Lando

Fine settimane nelle Ardenne felice per Oscar Piastri in ottica campionato del Mondo. L’australiano dopo aver guadagnato un punto nella Sprint, ne prende ben 8 vincendo il GP del Belgio. Ora sono 16 le lunghezze di vantaggio su Lando Norris. Continua a perdere contatto dai due papaya boys Max Verstappen solo quarto a Spa dopo il successo di sabato. Sorride Leclerc che col podio vede avvicinarsi il 4° posto nella classifica piloti di Russell. Hamilton nonostante la rimonta perde terreno. Punti importanti per Albon soprattutto ma anche per Lawson, Borgoleto e Gasly.

La cronaca e il report del Gp del Belgio

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

F1, classifica piloti dopo Spao

Oscar Piastri (McLaren) – 266 punti Lando Norris (McLaren) – 250 punti Max Verstappen (Red Bull) – 185 punti George Russell (Mercedes) – 157 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 139 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Spa

McLaren – 516 punti Ferrari – 248 punti Mercedes – 220 punti Red Bull – 192 punti Williams – 70 punti

F1, calendario: domani la gara poi subito Gp Ungheria

La F1 si ferma ovviamente nelle Ardenne. Nel pomeriggio le qualifiche classiche e domenica alle 15 il Gran Premio del Belgio sulla lunga distanza. Poi il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre l’ultima fatica prima della sosta estiva, si va in un’altra pista storica, l’Hungaroring, subito, la prossima settimana, per il Gran Premio di Ungheria, 1-3 agosto stavolta senza Sprint. Poi un mese di ferie meritate (magari non proprio per tutti…)