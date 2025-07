F1, classifica piloti e costruttori post Sprint Spa: Verstappen si rilancia, Piastri +9, Leclerc porta punti Ferrari

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Belgio tredicesima prova del Mondiale 2025 di F1 vinta da Verstappen su Piastri e Norris con Leclerc quarto ed Hamilton senza punti

Pochi punti assegnati nella Sprint Race per cambiare gli equilibri ma sicuramente Max Verstappen vincendo la gara breve di Spa si rilancia nella classifica piloti almeno dal punto di vista psicologico. Piastri guadagna un punto su Norris e va a +9 mentre Leclerc limita i danni per la Ferrari col 4° posto. Punticini importanti per i vari Ocon, Sainz, Bearman (che brava la Haas che piazza due piloti a punti) e Hadjair.

La cronaca e il report della Sprint di Spa

F1, classifica piloti dopo la Sprint del Belgio

Oscar PIASTRI (McLaren) – 241 punti Lando NORRIS (McLaren) – 232 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 173 punti George RUSSELL (Mercedes) – 147 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 124 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 103 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Spa

McLaren – 473 punti Ferrari – 227 punti Mercedes – 210 punti Red Bull – 180 punti Williams – 62 punti

F1, calendario: domani la gara poi subito Gp Ungheria

La F1 si ferma ovviamente nelle Ardenne. Nel pomeriggio le qualifiche classiche e domenica alle 15 il Gran Premio del Belgio sulla lunga distanza. Poi il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre l’ultima fatica prima della sosta estiva, si va in un’altra pista storica, l’Hungaroring, subito, la prossima settimana, per il Gran Premio di Ungheria, 1-3 agosto stavolta senza Sprint. Poi un mese di ferie meritate (magari non proprio per tutti…)