F1 Gp Belgio, Antonelli tra crisi in pista e lacrime ai microfoni: il giornalista è costretto a fargli una domanda

Il giovane pilota italiano è stato protagonista di un weekend disastroso fino a questo momento a Spa e ai microfoni ha fatto fatica a contenere le emozioni di questo momento negativo

Un debutto in F1 da sogno, applausi e complimenti da tutti e ora anche il momento di crisi: Kimi Antonelli deve fare i conti con tutte le difficoltà che il mondo della Formula 1 può metterti di fronte, e a 18 anni non è semplice riuscire a gestire tutto al meglio anche dal punto di vista emotivo come ha dimostrato a Spa.

Qualifiche disastrose in Belgio

Una giornata difficilissima, Antonelli sembra vivere il momento più complicato della sua giovanissima carriera proprio sulla pista belga di Spa, o forse le difficoltà delle ultime settimane stanno cominciando a pesare sul morale dell’italiano. Il 18enne della Mercedes è finito subito fuori nelle qualifiche per la gara Sprint e le cose non sono andate meglio nelle qualifiche per la gara con 18esimo posto e alle sue spalle solo le Aston Martin (ma domani partirà dalla pitlane). Un momento di difficoltà che forse è nato con il clamoroso incidente alla partenza del Gp d’Austria quando con una manovra azzardata andò a scontrarsi con Max Verstappen, eliminando entrambi dalla gara, un episodio che può avergli fatto perdere un po’ di fiducia dopo un ottimo avvio di stagione.

Antonelli quasi in lacrime

Kimi Antonelli non si nasconde, sa che sta affrontando un momento negativo ma ci mette comunque la faccia e si presenta di fronte alle telecamere per le interviste di rito dopo la fine delle qualifiche. Il 18enne pilota arriva però con gli occhi rossi e come se avesse pianto, al punto che le immagini della sua intervista fanno subito il giro dei social. Normale probabilmente un momento negativo nel percorso di crescita di un pilota così giovane e il suo volto quasi costringe il giornalista che lo sta intervistando a domandargli: “Stai bene?”. Kimi dice di sì ma evidente come stia soffrendo questo momento della stagione.

Kimi: “Devo ritrovare la fiducia”

Il giovane pilota della Mercedes ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport di questo momento negativo che sta vivendo da alcune gare: “In questo momento mi manca la fiducia e faccio fatica a tirare fuori il massimo dalla macchina. E’ un momento difficile nel quale dobbiamo ritrovare la luce in fondo al tunnel. Negli ultimi tempi la macchina ha cominciato a essere nervosa e per il mio stile di guida faccio fatica a portarla alla velocità massima. Forse domani potrebbe aiutarmi la pioggia”.

