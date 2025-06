F1 Gp d’Austria, avvio folle: Antonelli fa un disastro e butta fuori Verstappen, i freni della Williams di Sainz in fiamme

Clamoroso errore di Kimi Antonelli dopo poche curve nel Gp d’Austria, il pilota italiano sbaglia e finisce per centrare Max Verstappen. Paura per Sainz, i freni vanno a fuoco

Momenti di vera e propria follia al via del Gp d’Austria di F1. Prima la macchina di Sainz va a fuoco, poi il clamoroso errore di Kimi Antonelli. Subito bandiera gialla, con la gara che inizialmente in programma alle 15 è stata posticipata dopo il problema dello spagnolo, e poi subito dopo il via è arrivata anche la bandiera gialla.

Antonelli fa un disastro, Verstappen fuori

Partenza ottima delle due McLaren che vanno subito al comando della gara ma mentre tutti gli occhi sono puntati sulla battaglia davanti, arriva il clamoroso errore di Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota Italiano sbaglia completamente la curva 3, perde il controllo della sua Mercedes e fa una carambola in mezzo al gruppo con Max Verstappen che finisce per avere la peggio.

Gp d’Austria: tutte le emozioni della gara

Le scuse di Antonelli e il gesto di Verstappen

Un errore clamoroso quello del giovane pilota italiano che proprio questa settimana ha concluso il suo percorso scolastico superando gli esami di maturità. Le immagini mostrano come Kimi abbia perso il controllo della sua monoposto e anche nel primo messaggio con i suoi ingegneri arriva la conferma su quello che è successo: “Mi dispiace di quello che è successo, si è bloccato il posteriore”. La prende con grande sportività Max Verstappen, il pilota olandese viene considerato come uno dei più “fumantini” del circus F1 ma la sua reazione è molto misurata, dopo essere uscito dalla sua monoposto si avvina ad Antonelli e gli fa un gesto come a chiudere ogni polemica. Per Max si chiude una striscia di 31 gare consecutive a punti.

Paura per Sainz

“Carlos salta fuori, è finita”: è questa l’ultima comunicazione via radio del box Williams a Carlos Sainz con il pilota spagnolo costretto a rinunciare alla gare in Austria dopo aver vissuto qualche momento difficile e anche di forte preoccupazione.

Una giornata difficile quella dello spagnolo che ha avuto problemi sin dal giro di ricognizione, la sua Williams infatti non ne vuole sapere di partire dalla griglia. I meccanici intervengono immediatamente, fanno ripartire l’auto che fa il suo giro ma poi deve cominciare la gara dai box. Problema rientrato, almeno in apparenza, ma al momento della partenza dai box l’auto di Carlos Sainz comincia a lanciare delle fiamme dai freni che sono incandescenti. Devono intervenire i meccanici e gli steward di pista. La speranza è quella di riuscire a ripartire ma non c’è verso. E dalla radio arriva il messaggio che chiude ogni speranza per la spagnolo.