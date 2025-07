F1 GP Silverstone diretta live: piove tanto, la safety car azzera tutto, Ferrari in difficoltà

Cronaca in diretta

Per Verstappen si tratta della 44esima pole position in carriera, la quarta stagionale.

Asfalto umido per la partenza del GP a Silverstone, situazione molto rischiosa per i piloti che, quantomeno, hanno però scongiurato il rischio pioggia, almeno nelle prime battute di gara.

GIRO 4. Si riparte senza VSC ma c'è già Bortoleto in ghiaia. Il brasiliano sembra però in grado di ripartire e viene scongiurata un'altra safety car.

GIRO 5. Altra Virtual Safety Car per via di Bortoleto. Il brasiliano ha fermato la propria vettura nell'ultimo settore senza possibilità di proseguire. Intanto davanti grande numero di Verstappen che rimane in pista coi denti dopo un traverso a Copse.

GIRO 7. Si torna a gareggiare, Piastri prova in tutti i modi a passare Verstappen ma l'olandese per ora tiene la testa.

GIRO 8. PIASTRI AL COMANDO! Verstappen lotta coi denti per non mollare la testa della corsa ma Piastri lo sorpassa di forza dopo un traverso.

GIRO 10. Piastri scappa via con quasi cinque secondi su Verstappen, in netta difficoltà dopo aver perso la testa della corsa.

GIRO 15. Non sembrano esserci le condizioni per il rientro ai box della safety car, la pista è molto bagnata, soprattutto nell'ultimo settore.

GIRO 16. Si gira ancora dietro la safety car. Ocon è in settima posizione ed è l'unico a non essersi mai fermato per il cambio gomme da inizio gara.

La Formula 1 torna in pista per il GP d’Inghilterra, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Ci sarà Max Verstappen in pole position a Silverstone davanti all McLaren di Piastri e Norris, la Mercedes di Russell e le Ferrari un po’ deluse di Hamilton quinto, Leclerc sesto. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (216 pt.) Lando Norris (201 pt.) Max Verstappen (150 pt.) George Russell (146 pt.) Charles Leclerc (119 pt.)

La più bella qualifica dell’anno ha visto Max Verstappen prendersi la pole position. Sarà lui a partire davanti a tutti a Silverstone mettendosi per un soffio davanti alle due McLaren: Piastri e Norris. Delusione per la Ferrari che sognava la pole ed invece per pochi centesimi ha chiuso al quinto posto con Hamilton e al sesto con Leclerc precedute pure dalla Mercedes di Russell.

Antonelli settimo in qualifica partirà 10° per via delle 3 posizioni di penalità da scontare dopo l’incidente al via in Austria; Bearman ottavo con la Haas con 10 posizioni di penalità per l’incidente in fp3 in regime di bandiera rossa scatterà 18°, ringraziano Alonso e Gasly che salgono in quarta fila. Il Gran Premio d’Inghilterra si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Partenza in programma alle 16.00 di domenica 6 luglio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:24.892

Red Bull 2. Oscar Piastri 1:24.995

McLaren 2ª fila 3. Lando Norris 1:25.010

McLaren 4. George Russell 1:25.029

Mercedes 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:25.095

Ferrari 6. Charles Leclerc 1:25.121

Ferrari 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:25.621

Aston Martin 8. Pierre Gasly 1:25.785

Alpine 5ª fila 9. Carlos Sainz 1:25.746

Williams 10. Kimi Antonelli** 1:25.374

Mercedes 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:25.826

Red Bull 12. Isack Hadjar 1:25.864

Racing Bulls 7ª fila 13. Alexander Albon 1:25.889

Williams 14. Esteban Ocon 1:25.950

Haas 8ª fila 15. Liam Lawson 1:26.440

Racing Bulls 16. Gabriel Bortoleto 1:26.446

Kick Sauber 9ª fila 17. Lance Stroll 1:26.504

Aston Martin 18. Oliver Bearman* 1:25.471

Haas 10ª fila 19. Nico Hülkenberg 1:26.574

Kick Sauber 20. Franco Colapinto 1:27.060

Alpine

*Bearman penalizzato di dieci posizioni

**Antonelli penalizzato di tre posizioni