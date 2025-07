Basket, Polonara torna a casa: l'accoglienza dei figli

Casa, affetto e l’abbraccio dei figli. Un ritorno in famiglia per Achille Polonara carico di sentimenti. Anche se la casa è ancora quella temporanea di Valencia, dove il cestista azzurro sta proseguendo le cure per la leucemia, il video dell’arrivo del giocatore all’appartamento spagnolo mostra tutta l’emozione dello sportivo e dei suoi bambini. +++ ATTENZIONE: IL VIDEO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ ++ HANDOUT – NO SALES ++