MotoGP calendario 2026: Mugello e Misano confermate, inizio in Thailandia. Torna il Brasile, Argentina beffata

La FIM e la Dorna hanno reso noto il calendario del Campionato del Mondo di MotoGP 2026 che prevede, come quest'anno, 22 tappe, tra cui otto "back to back". Confermate le gare italiane di Mugello e Misano, torna il Brasile manca l'Argentina

Il Campionato del Mondo MotoGP ha già superato il giro di boa con 12 gare disputate e 10 da correre dopo la sosta estiva e proprio nella prima settimana di “ferie” per il Motomondiale è stato ufficializzato il calendario del Mondiale 2026. Confermati il numero di gare e la stragrande maggioranza degli eventi comprese le tappe italiane del Mugello e di Misano. La novità più importante è il ritorno dopo diversi anni del Gran Premio del Brasile con l’uscita invece dell’Argentina.

MotoGP 2026: si parte in Thailandia, fine a Valencia

Si parte in Thailandia tra febbraio e marco e si conclude a Valencia a fine novembre. Non ci sono grandi differenze nella bozza del calendario del Motomondiale 2026. La principale novità del programma per la prossima stagione è l’inclusione del Gran Premio del Brasile dopo 22 anni di assenza. L’evento si svolgerà al Circuito Ayrton Senna di Goiani il 21 e 22 marzo.

Questo evento sostituisce il Gran Premio d’Argentina, che tornerà in MotoGP nel 2027 e si disputerà in una nuova sede (Buenos Aires).Il Brasile aprirà il primo doppio appuntamento della stagione, con il GP delle Americhe, ad Austin, che si disputerà il 29 marzo. Confermate le due gare italiane: Mugello dal 29 al 31 maggio, Misano dall’11 al 13 settembre

La Spagna la fa da padrona: poker

L’altra questione importante da tenere a mente è che i quattro eventi spagnoli saranno mantenuti. Jerez si terrà ad aprile, la Catalogna si sposta a maggio, Aragón si terrà a fine agosto e infine Valencia sarà la ciliegina sulla torta il 21 e 22 novembre. Portimao completa la cinquina della Penisola Iberica. In futuro, sembra che il MotorLand Aragón potrebbe essere cancellato ma per ora gli spagnoli dettano legge, in pista con Marquez, e nel calendario.

Il calendario del Mondiale MotoGP 2026