Tour de France 2025, la tappa di domani: Nantua-Pontarlier. Ancora un'ultima fuga

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 20.a tappa del Tour de France 2025: Nantua-Pontarlier

La ventesima tappa del Tour de France 2025 è la Nantua-Pontarlier, in programma sabato 26 luglio. La lunghezza è di 184,2 km, con un dislivello di 2.900 metri. La penultima frazione della Grande Boucle non prevede salite durissime, ma un percorso collinare e quindi mosso che darà ai fuggitivi l’ultima vera occasione per poter mettere in scacco gli avversari con un finale da finisseur (o volata ristretta nel gruppettino di corridori che hanno azzeccato la fuga). È anche una delle ultime occasioni per definire o limare le posizioni della classifica generale, soprattutto le prime.

Percorso della ventesima tappa: Nantua-Pontarlier

Fonte: Tour de France

La tappa parte dalla zona che si affaccia sul lago di Nantua, nel dipartimento dell’Ain. Dalla regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi si sale verso nord per poi virare ad est, verso il confine con la Svizzera, per raggiungere il traguardo di Ponterlier nella regione Borgogna-Franca Contea: una cittadina nota per la produzione di assenzio, esportato in tutto il mondo, e che conserva tutt’oggi le sue storiche distillerie.

Altimetria della ventesima tappa

Fonte: Tour de France

Tappa collinare che dopo i primi 9 km circa propone la prima salita di giornata, la più lunga: qui si può già iniziare a fare selezione nel gruppo, da cui può originarsi una fuga. Segue una lunga discesa verso Saint Claude per poi iniziare una nuova ascesa, quella alla Côte de Valfin. La tappa prosegue poi in falsopiano con una serie di saliscendi e, dopo il chilometro 116, ecco la penultima salita della giornata, la Côte de Chateau-de-Pres. Il tragitto procede per una discesa dolce, un tratto pianeggiante con un’altra discesa e quindi l’ultima asperità, la Côte de Longeville. Subito dopo qualche altro strappetto non faticosissimo, per poi chiudere con 7 km in piano.

Cronoprogramma della ventesima tappa

La partenza ufficiale della ventesima tappa è fissata per le 12:05. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:15. Ad una andatura media di 45 km/h i corridori raggiungeranno la cima della prima salita della giornata, il Col de la Croix de la Serra, alle 12:54. Quindi, mantenendo la stessa andatura, la vetta della Côte de Valfin verrà toccata alle 13:20. Alle 13:55 il traguardo volante di Chaux du Dombief, e alle 15:02 la sommità della Côte de Thésy e alle 15:52 della Côte de Longeville. Arrivo previsto per le 16:23.

Salite della ventesima tappa

La prima salita classificata di giornata, il Col de la Croix de la Serra, è un terza categoria di 12,1 km con pendenze medie del 4,1%. Segue il quarta categoria della Côte de Valfin, 5,7 km al 4,2% di media, e la Côte de Thésy (seconda categoria, 3,6 km all’8,9%). Infine la Côte de Longeville, quarta categoria di 2,5 km al 5,5% di pendenza media.

Dove vedere la ventesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.