Tour de France 2025, la tappa di domani: Tolosa-Tolosa. Si riparte in maniera tranquilla, o quasi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 11.a tappa del Tour de France 2025: Tolosa-Tolosa

L’undicesima tappa del Tour de France 2025 è la Tolosa-Tolosa, in programma mercoledì 16 luglio. La lunghezza è di 156,8 km, con un dislivello di 1.750 m. Dopo il giorno di riposo in quel di Tolosa, il capoluogo della regione Occitania sarà il teatro di una tappa piatta sino ad un certo punto: non mancano diversi strappi a disturbare una giornata che in teoria è votata all’arrivo in volata. Ma chissà che non possano esserci sorprese dopo aver smaltito le fatiche della precedente frazione.

Percorso dell’undicesima tappa: Tolosa-Tolosa

La tappa prevede un percorso ad anello in senso orario, con partenza e arrivo a Tolosa, come abbiamo detto capoluogo dell’Occitania e all’interno del dipartimento dell’Alta Garonna. Siamo nel sud-ovest della Francia, ad un centinaio di chilometri dalla catena pirenaica (visibile da Tolosa) che nella frazione successiva farà capolino come teatro di tappa.

Altimetria dell’undicesima tappa

Tappa di approccio alla seconda settimana, quindi abbastanza in sordina in termini di difficoltà e senza grossi ostacoli altimetrici. Il percorso è in larga parte pianeggiante, ma non mancano diversi strappi come quello facilmente affrontabile della Côte de Castelnau-d’Estrétefonds posto ad una ventina di chilometri dal via. La quarantina di chilometri finali invece presenta quattro Côte, un pochino più impegnative ma che conducono poi ad un finale pianeggiante di 7 km sino al traguardo della Boulevard Lascrosses.

Cronoprogramma della decima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale dell’undicesima tappa è fissata per le 13:15. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:45. La prima asperità, la Côte de Castelnau-d’Estrétefonds, verrà raggiunta dai corridori per le 14:20 ad un’andatura media di 45 km/h. Sempre con questa andatura, alle 15:55 i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Labastide-Beauvoir, per poi toccare la Côte de Montgiscard indicativamente alle 16:14.

Alle 16:21 circa si arriverà alla Côte de Corronsac, alle 16:55 alla Côte de Vieille-Toulouse e alle 17:02 sarà la volta della Côte de Pech David. Arrivo previsto per le 17:14.

Salite dell’undicesima tappa

Cinque le salite classificate dell’undicesima tappa, le prime tre tutte di quarta categoria mentre l’ultima è di terza. La prima è la Côte de Castelnau-d’Estrétefonds, lunga 1,5 km con una pendenza media del 6,6%. Sul finale sarà poi la volta della Côte de Montgiscard di 1,7 km al 5,3%, quindi della Côte de Corronsac da 900 metri al 6,7%. Infine la Côte de Vieille-Toulouse, salita di 1,3 km al 6,8% e la Côte de Pech David, 800 metri con medie a doppia cifra, ovvero del 12,4%.

Dove vedere l’undicesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport.