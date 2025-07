Tour de France 2025, la tappa di domani: Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer. Prime salite impegnative

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 2.a tappa del Tour de France 2025: Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer

La seconda tappa del Tour de France 2025 è la Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer, in programma domenica 6 luglio. La lunghezza è di 212 km, con un dislivello di 2.550 m. Pur con la Grande Boucle iniziata praticamente da poco, già in questa seconda giornata avremo delle prime salite impegnative in una frazione mossa che potrebbe far uscire subito allo scoperto gli uomini di classifica.

Percorso della seconda tappa: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer

Siamo ancora nella regione dell’Alta Francia, partendo dalla pittoresca cittadina appena fuori Lille di Lauwin-Planque. Nel tragitto che corre verso ovest, direzione Stretto di Dover e costa sulla Manica della Francia del nord (e non molto distante dal confine col Belgio), i corridori toccheranno località come Douai, il Passo di Calais, Arras, Montreuil sur Mer (dove Victor Hugo ha ambientato parte de Les Misérables), sino ad arrivare alla capitale della Côte d’Opale, ovvero Boulogne-sur-Mer.

Altimetria della seconda tappa

Rispetto alla tappa precedente, questa sarà una frazione collinare, con quattro salite di cui le tre cruciali piazzate verso il finale. La prima sarà dopo aver superato i primi 103 km, ovvero la Côte de Cavron-Saint-Martin. L’andamento della tappa continuerà ad essere mosso e nervoso, sino al tratto piatto dello sprint intermedio di Enocq (al chilometro 154). Gli ultimi chilometri, una trentina circa, vedranno il susseguirsi degli strappi della Côte du Haut Pichot, Côte de Saint-Étienne-au-Mont e Côte d’Outreau. Ultimo chilometro in salita, con pendenze che vanno sul 3%.

Cronoprogramma della seconda tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della seconda tappa è fissata per le 12:15. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:35. La prima asperità, la Côte de Cavron-Saint-Martin, verrà raggiunta dai corridori per le 15:04 ad un’andatura media di 42 km/h. Sempre con questa andatura, alle 16:16 i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Enocq, per poi toccare la Côte du Haut Pichot indicativamente alle 16:51. Alle 17:21 circa si arriverà alla Côte de Saint-Étienne-au-Mont, alle 17:26 alla Côte d’Outreau e infine l’arrivo è previsto per le 17:20.

Salite della seconda tappa

La prima salita della seconda tappa è la Côte de Cavron-Saint-Martin, ascesa di quarta categoria lunga 1,1 km con una pendenza media del 5,9%. A seguire la Côte du Haut Pichot, uno strappo di terza categoria di 1,2 km al 9,4%. Infine si chiude con la Côte de Saint-Étienne-au-Mont (terza categoria, 1 km al 10,6%) e con la Côte d’Outreau (quarta categoria, 800 metri all’8,8%).

Dove vedere la seconda tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport.