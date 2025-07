Wanda Nara e Mauro Icardi, la lotta continua: il presunto revenge porn e la barbarie dell'intimità in pasto ai social

Un altro capitolo nell'eterna querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi: spunta ora l'accusa di presunto revenge porn mossa dall'attaccante del Galatasaray alla showgirl. E che rientra in una estate in cui l'intimità, ancora una volta, viene data in pasto ai social

Non è facile stare dietro alle vicissitudini della coppia, o ex tale va a saperlo, Wanda Nara e Mauro Icardi. Il loro rapporto è una sinusoide di picchi e sprofondi, che passa dall’amore incondizionato alla battaglia al calor bianco tra i Barbara ed Oliver Rose dell’era social. L’ultima peripezia dei due si inserisce in una estate che sì, è una stagione tradizionalmente votata alle cornificazioni, ma che negli ultimi tempi sta vivendo un certo parossismo mediatico tra coppie fedifraghe umiliatesi in diretta mondiale e personaggi dello spettacolo trascinati sul patibolo social, presi di mira dal virtuale lancio di ortaggi e uova marce da parte del pubblico che bazzica il web.

Icardi trascina in tribunale Nara per un presunto caso di revenge porn

La notizia l’ha lanciata l’Adnkronos: la macchina legale di Icardi è entrata in moto per tutelare il giocatore del Galatasaray da un caso di presunto revenge porn. E la colpevole sarebbe, secondo le accuse, proprio la moglie, Wanda Nara.

Il colpo di scena accenderebbe le braci che covavano sotto la cenere di una separazione in corso tra i due che, nelle ultime settimane, pareva instradata verso toni civili tra i due coniugi (o ex, vai ancora a capirlo). E invece Icardi ha dato l’incarico al pool di avvocati che lo rappresenta (Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino) per portare avanti le azioni “necessarie”, quindi l’eventuale avvio di una causa penale nei confronti di Nara.

La quale sarebbe responsabile della diffusione via internet di un video intimo dell’ex bomber dell’Inter, che a sua volta avrebbe inviato il materiale scottante solo alla moglie. La showgirl, sempre secondo le ricostruzioni delle gole profonde, avrebbe tramato per condividere il video porcino come azione di disturbo nel rapporto tra l’argentino ed Eugenia Suarez, indicata come attuale fiamma.

La vita intima che finisce in pasto ai social

La battaglia tra Icardi e Nara, insomma, prosegue senza esclusione di colpi, bassi s’intende. Ma se davvero esistesse un video da revenge porn (che poi, basterebbe una semplice ricerca su internet usando le chiavi giuste), la cosa non stupirebbe più di tanto visto che saremmo di fronte all’ennesimo caso di una barbarie dei nostri tempi all’insegna delle condivisioni e dei like.

Senza andare nella notte dei tempi del world wide web, infatti, basterebbe pensare alle immagini in déshabillé spinto di Conor McGregor diffuse sui social (e da lì propagatesi come una epidemia a luci rossi su tutto il web) da parte di Azealia Banks, rapper il cui talento è inversamente proporzionale alla sua lucidità.

E allargando lo sguardo ad altri personaggi dello spettacolo, come non pensare all’umiliazione che sta vivendo Raul Bova che si è ritrovato ex abrupto un proprio audio privato alla mercé dei social? E ciò che è peggio è che nell’era in cui tutto può diventare un meme – anche tuo malgrado – questi episodi hanno avuto ulteriore cassa di risonanza dalle parodie e dagli sfottò.

L’intimità alla berlina sul web

Da quello bonario del collega in UFC di McGregor Chase Hooper, che ha citato sul proprio Instagram un particolare scatto che riguarda l’irlandese intento a dimostrare al mondo le sue prodezze, diciamo, intime, a quelli più insolenti che stanno riguardando Bova. O pensiamo ancora alla famigerata coppia fedifraga beccata al concerto dei Coldplay (le disgrazie non arrivano mai da sole, d’altronde), diventata il capro espiatorio delle frustrazioni dell’indistinta turba che popola i social.

Icardi e Nara, dal canto loro, hanno sempre viaggiato sull’onda di questa barbarie, a volte cavalcandola e a volte domandola, accomodandosi in un eterno falò di confronto dove si alternano in maniera a tratti grottesca metaforiche sberle e carezze. Sino al prossimo episodio di una soap che ammette repliche infinite.