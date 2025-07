Balotelli va all’attacco sui social: “I traditori siedono al tuo tavolo”. Gilardino potrebbe dargli una chance al Pisa

L’attaccante bresciano si lancia in una serie di “citazioni filosofiche” sui social senza però chiarire il destinatario delle sue frasi. La sua avventura con la serie A potrebbe non essere finita

Mario Balotelli continua a essere uno dei personaggi del mondo del calcio più interessanti. Le sue prestazioni stanno diventando un ricordo come testimoniano i soli 56 minuti giocati con la maglia del Genoa nella scorsa stagione. Ma il personaggio “SuperMario” riesce sempre a creare grande curiosità intorno a sé e non è detto che per lui non ci possa essere un’altra chance in serie A.

Balotelli all’attacco sui social

Mario Balotelli ha espresso tutto il suo malumore per quanto avvenuto al Genoa nel corso di una recente intervista. L’attaccante bresciano si è sentito tradito dalla società rossoblù e soprattutto dal tecnico Patrick Vieira. Dopo mesi in cui ha sopportato in silenzio, SuperMario si è sfogato sul trattamento ricevuto.

E ora sui social torna a postare quelli che sembrano dei veri e propri attacchi anche se non c’è traccia del “destinatario”. Balotelli ha pubblicato una serie di storie che sembrano decisamente velenose già a partire dalla giornata di ieri: “I veri traditori non vengono da fuori, siedono al tuo tavolo”. Probabilmente qualcosa bolle ancora in pentola visto che il giocatore si è tenuto sul “filosofico” anche con la sua seconda storia: “Prima ti tratterò come vorrei essere trattato ma poi ti tratterò come tu tratti me. Nessuno escluso, vale per tutti. Questa è sempre stata una delle mie regole”.

La difficile avventura al Genoa

Il ritorno in serie A di SuperMario Balotelli nello scorso ottobre è stato accolto con curiosità ed entusiasmo dai tifosi italiani. L’attaccante bresciano continua ad avere tantissimi estimatori e il suo talento non è mai stato messo in discussione. Il Genoa sembrava rappresentare l’occasione giusta per lasciare ancora una volta il segno sul massimo campionato italiano. Ma le cose hanno preso subito una direzione sbagliata, l’arrivo in panchina di Patrick Vieira gli ha praticamente sbarrato le porte a qualsiasi tipo di impiego. E alla fine per lui ci sono stati soltanto 56 minuti.

Gilardino lo chiama al Pisa

Ma la storia di Mario Balotelli con la serie A potrebbe non essere conclusa. L’attaccante continua ad avere tantissimi estimatori e tra questi c’è proprio Alberto Gilardino che è stato il suo sponsor principale per l’arrivo in Liguria. Ora l’ex centravanti siede sulla panchina del neopromosso Pisa e secondo alcune voci potrebbe pensare all’inserimento nel gruppo di SuperMario a cui è legato da un ottimo rapporto. La società toscana ci pensa, anche per il ritorno in termini di immagini e con il procuratore Enzo Raiola si potrebbe pensare anche a un contraggo a gettone.