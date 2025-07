Darderi non si ferma più, batte Carabelli e vola in finale a Umago: balzo clamoroso nella classifica ATP

Ottava vittoria di fila per l'italo-argentino, che dopo aver trionfato a Bastad sogna il bis in Croazia: e intanto la scalata nel ranking continua senza soste.

Otto vittorie di fila, roba da campioni veri. E una scalata nel ranking inarrestabile: dove vuol arrivare Luciano Darderi? Il tennista italo-argentino, che domenica scorsa ha trionfato in Svezia al torneo di Bastad, sogna il fantastico bis. Ha raggiunto un’altra finale, stavolta sulla terra rossa – la superficie più amata – di Umago, in Croazia. Un torneo di grande fascino e tradizione, vinto in passato anche da un giovane Jannik Sinner. E che potrebbe consacrare, una volta di più, la significativa ascesa del ragazzo di Villa Gesell, quest’anno già vincitore – oltre che di Bastad – anche del torneo di Marrakech.

ATP Umago, Darderi in semifinale contro Carabelli

Stavolta niente screzi col pubblico, come nella precedente sfida dei quarti contro l’enfant du pays Dino Prizmic: Darderi ha dovuto concentrarsi “soltanto” sull’incontro con l’ostico Camilo Ugo Carabelli, pure lui italo-argentino, ma con cittadinanza sudamericana. Proprio come Darderi, un altro terraiolo incallito, molto bravo a mantenere vivo lo scambio dal fondo del campo. Un brutto cliente, Carabelli. Ma Darderi, di questi tempi, non può aver paura di nessuno. E lo ha dimostrato sin dall’inizio, picchiando duro al servizio e tenendo efficacemente botta contro l’ispiratissimo rivale.

Darderi cinico e vincente, successo in due set

Molto sofferto il primo set, vinto in rimonta da Darderi al tie-break, dopo aver inseguito l’argentino per tutto il parziale recuperando anche un mini-break e annullando un setpoint. Otto a sei il punteggio, con Luciano più cinico e smaliziato nel momento risolutore. Meno tortuosa l’affermazione nel secondo set, in cui Darderi ha limitato al minimo gli errori e ha strappato ben presto il servizio al suo avversario. Sei a tre il punteggio e qualificazione per la finale in cassaforte contro lo spagnolo Carlos Taberner, che ha battuto con un perentorio 6-2 6-1 lo spigoloso bosniaco Damir Dzhumur, testa di serie numero 4.

Classifica ATP, l’incredibile ascesa di Luciano Darderi

Molto soddisfatto Darderi al termine del match, vinto sotto gli occhi della sua famiglia al gran completo. “Mi è andata bene nel primo set, va detto che anche Carabelli ha giocato molto bene. Ho avuto un setpoint contro, ma sono riuscito a combattere e a spuntarla”. Poi le cose sono cambiate: “Ho giocato più sciolto nel secondo set, ho fatto meno errori e sono riucito a fare il break. Ora spero di giocar bene la finale. Sono molto fiducioso. Taberner o Dzhumur? Giocherò alla stessa maniera contro chiunque, con la stessa determinazione. Dovrò fare quello che ho fatto oggi”. E intanto nel ranking Darderi è alla posizione numero 36: potrebbe scalzare Diallo, in caso di vittoria in finale.