ATP Bastad, Darderi devastante: concede solo due game a Baez, vola in semifinale e ora sogna il titolo

Netto successo di Darderi, che ha travolto Baez 6-0 6-2, strappando il pass per la semifinale all'ATP 250 di Bastad, dove ora è uno dei favoriti alla vittoria finale

Prestazione perfetta di Luciano Darderi in occasione dei quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad contro Sebastian Baez, nettamente sconfitto con il risultato di 6-0 6-2 in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro si avvicina alla top 50 e vola in semifinale nel torneo svedese, dove ora può puntare al secondo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Darderi non lascia scampo a Baez a Bastad

I quattro successi su cinque scontri diretti di Sebastian Baez su Luciano Darderi lasciavano presagire a una sfida con l’argentino favorito, o quanto meno a una sfida combattuta. Una previsione col senno di poi lontanissima dalla realtà. L’azzurro ha infatti dominato nettamente l’argentino, conquistando ben 58 punti su 89 e trionfando in poco piedi un’ora con il risultato di 6-0 6-2, al termine di un match mai in discussione in cui Darderi ha mostrato uno strapotere fisico e non solo incredibile rispetto al suo avversario.

Darderi vola in semifinale a Bastad e sogna il titolo

Grazie a questo successo Darderi raggiunge così la semifinale all’ATP 250 di Bastad, la seconda per lui in stagione e la quinta in totale in carriera nel circuito maggiore. Un risultato che permette a Luciano di compiere qualche passettino in avanti in classifica e avvicinarsi così al rientro in top 50, ora distante solo tre posizioni.

La scalata di Luciano potrebbe però continuare dopo aver eliminato Baez, il quale era un po’ una sua bestia nera per l’azzurro e la testa di serie n°4 del torneo. Al prossimo turno l’azzurro affronterà infatti il vincente della sfida tra Damir Dzumhur e Francisco Cerundolo, che rappresenta forse il più grande ostacolo verso il secondo titolo ATP di Darderi, che in caso di approdo in finale si ritroverebbe ad affrontare il vincente dell’altra semifinale tra Jesper de Jong e Camilo Ugo Carabelli, giocatori contro i quali Luciano partirebbe con i favori del pronostico.