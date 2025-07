ATP 250 Bastad, Darderi fatica ma avanza agli ottavi. Pellegrino e Passaro speranze italiane

Dopo il trionfo di Sinner, l'Italia del tennis vive una settimana di transizione: Darderi debutta con una vittoria a Bastad, dove arriva anche Pellegrino. Passaro avanti a Gstaad.

L’erba è già un lontano ricordo, il presente è la terra di due dei tornei storici del panorama europeo come Bastad e Gstaad. Dove uno sprazzo d’Italia sarà garantito dalla presenza di Luciano Darderi, Andrea Pellegrino e Francesco Passaro, il primo già qualificato agli ottavi nel torneo svedese, gli altri due sbucati fuori dal tabellone delle qualificazioni. Dopo la “sbornia” della vittoria di Sinner a Wimbledon, un ritorno non propriamente soft per i colori italiani.

Darderi a corrente alternata: Collignon piegato al terzo

Eppure Luciano Darderi c’ha subito tenuto a dire che lui, le cose, le vuol fare perbene. Anche se il debutto sulla terra svedese di Bastad non è stato privo di complicazioni: contro il belga Raphael Collignon, numero 84 del ranking, il successo è arrivato al terzo (6-2 2-6 6-2), con sullo sfondo la sfida con uno tra l’idolo di casa Elias Ymer e Tristan Boyer.

Una partita non semplice per il 23enne di Villa Gesell, costretto a districarsi in situazioni di gioco mutevoli, complice anche la pioggia che in qualche modo ha condizionato l’esito della contesa (oltre ad aver allentato particolarmente il campo). In realtà la sfida è sembrata vivere sull’altalena: primo set dominato da Darderi dopo un primo game complicatissimo (con anche due palle break annullate), cui però ha fatto seguito una progressione inesorabile che ha prodotto 4 game vinti consecutivamente dal 2-2.

Tanti errori, break e contro break: Luciano la spunta così

Nel secondo l’inerzia si ribalta: break subito al primo gioco, confronto acceso a distanza con il proprio box (il nervosismo affiora all’istante…), quinto game ancora in salita e altro break subito, con i buoni inevitabilmente usciti dalla stalla.

Nel terzo invece saltano letteralmente gli schemi: Collignon è aggressivo, mette alle corde a più riprese il figlio di Gino, che deve annullare palle break in serie faticando a rimettersi davanti. Ma dal sesto gioco in poi la musica cambia definitivamente, nonostante il campo un po’ allentato: il belga accusa la fatica, Darderi aumenta i giri del motore e non sbaglia praticamente più niente, chiudendo sul 6-2 e aprendo nel modo migliore possibile una settimana insolitamente “svuotata” di big italiani.

Pellegrino e Passaro, una settimana da sfruttare

A Bastad nel tabellone principale è entrato anche Andrea Pellegrino, che sfiderà il portoghese Jaime Faria per provare a guadagnare punti pesanti in chiave ranking (intanto va verso il best ranking nei primi 130 al mondo).

A Gstaad, sulla terra svizzera, nel main draw è entrato Francesco Passaro, a sua volta deciso a riportarsi tra i primi 100 giocatori al mondo: contro Arthur Rinderknech non sarà facile trovare la chiave di volta, ma il perugino ha necessità di trovare nuova linfa e quella continuità che nell’ultima parte della stagione è venuta meno.

Non ci sono altri italiani impegnati in settimana, con Berrettini e Musetti costretti al forfait rispettivamente a Gstaad (dove Matteo vinse nel 2024) e Los Cabos.