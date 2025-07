Modric sbarca sul pianeta Milan e risveglia l’orgoglio rossonero: il saluto da Malpensa scatena il web 

Il 39enne fuoriclasse è arrivato a Milano e concesso una battuta alla stampa: le sue parole accolte con entusiasmo dai milanisti sui social

L’arrivo di Luka Modric a Malpensa risveglia l’orgoglio dei tifosi del Milan: le prime parole del 39enne fuoriclasse croato da giocatore rossonero hanno scatenato le reazioni dei milanisti sui social network.

L’arrivo di Modric a Malpensa

Passo sicuro e look informale – ma non troppo – per Luka Modric all’arrivo al Milano: il 39enne fuoriclasse croato è sbarcato stamattina a Malpensa in completo blu senza cravatta e camicia, con una polo bianca e sneakers, ma soprattutto con un largo sorriso. La sua avventura al Milan sta per cominciare, lo staff rossonero lo ha trasportato a effettuare le visite mediche, che saranno seguite poi dalla firma del contratto. Modric sembra non vedere l’ora di aprire un nuovo capitolo della sua carriera dopo le tante vittorie con la maglia del Real Madrid.

Milan, le prime parole di Modric

Prima di salire in auto, però, Modric ha regalato ai giornalisti presenti le sue prime parole da giocatore del Milan. “Sono molto felice di essere qui, mi aspettano grandi sfide”, ha detto il croato, senza lasciarsi andare a particolari proclami ma facendo capire di aver accettato con grande convinzione la proposta del club rossonero. Fatto sta che la breve battuta concessa da Modric alla stampa è bastata per accendere l’entusiasmo dei tifosi del Milan sui social.

L’orgoglio dei tifosi

Scorrendo i commenti dei milanisti su X, quello che si nota è che Modric ha già fatto innamorare i tifosi rossoneri. “Quanto è bello, quanto è elegante: benvenuto Luka”, scrive Oliviero. “Grande talento, leggenda storica, siamo molto fortunati come milanisti”, aggiunge Egle. “Elegante sia dentro che fuori dal campo, stile unico in tutto e per tutto. È arrivato al Milan uno dei centrocampisti più forti al mondo. L’età non conta, la classe resta innata e intatta”, scrive Luca. “In questo campionato può fare la differenza anche 50 anni”, scrive Donnie. Salvatore allarga il discorso all’intero campionato: “Colpo incredibile per la nostra serie A nonostante l’età. Un calciatore così lo si può amare, fenomeno in campo ma anche sportivo e leale. Benvenuto in serie a campione”.

Le critiche alla dirigenza

C’è però anche una fetta di tifosi del Milan preoccupata del fatto che Modric possa restare deluso dalla società rossonera. “Probabilmente Modric ha in testa un Milan, anche come struttura societaria, che non c’è più. Presto si accorgerà del circo in cui è stato trasformato questo glorioso club”, commenta Aleandro. “Spero davvero che il Milan non deluda Modric – aggiunge Abuja – Spero che la squadra si rinforzi per poter competere. Modric ha bisogno di sentire l’impegno del club per sentirsi apprezzato!”. “Solo fumo negli occhi”, attacca Alberto. “Modric o no, la campagna acquisti resta di terza categoria”.