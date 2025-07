Tour de France 2025, la tappa di domani: Chinon – Châteauroux. Altra possibile volata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Tour de France 2025: Chinon – Châteauroux

La nona tappa del Tour de France 2025 è la Chinon – Châteauroux, in programma domenica 13 luglio. La lunghezza è di 171,1 km, con un dislivello di 1.400 metri. Frazione che è quasi una fotocopia di quella precedente, quindi con un finale sulla carta adattissimo alle volate degli sprinter puri. Ma a differenza dell’ottava tappa, la nona non presenta alcuna salitella a disturbare un percorso pressoché piatto. In quella successiva sarà tutt’altra musica, ma questa è un’altra storia che vedremo.

Percorso della nona tappa: Chinon – Châteauroux

Fonte: Tour de France

Ci troviamo nella regione del Centro-Valle della Loira, partendo da Chinon, nel dipartimento di Indre e Loira, nota per la fortezza medievale che domina la cittadina nonché Monumento Storico di Francia e ultimo luogo di detenzione dell’ultimo Gran Maestro dell’Ordine Templare Jacques de Molay. Si prosegue poi in direzione sud-ovest, per raggiungere il dipartimento di Indre con il suo capoluogo Châteauroux come traguardo finale (e da dove nel 2008 una leggenda come Mark Cavendish ha messo a segno la prima di 35 vittorie di tappa al Tour, ad oggi record assoluto).

Altimetria della nona tappa

Fonte: Tour de France

Tappa con un profilo in larga parte e in buona sostanza piatto e pianeggiante, con zero difficoltà altimetriche, con un percorso quindi relativamente semplice e votato ad un finale in volata sull’Avenue de la Châtre di Châteauroux.

Cronoprogramma della nona tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale dell’ottava tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:25. Ad una andatura media di 45 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante de La Belle Indienne (Serigny) alle ore 13:57. Arrivo previsto per le 17:17 circa.

Salite della nona tappa

Non sono previste salite nella nona tappa.

Dove vedere la nona tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.