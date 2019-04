Che fine ha fatto Jankulovski, freccia ceca di Napoli e Milan

Prima che venisse Hamsik, a Napoli il solo Marek era lui. Marek Jankulovski. Era consuetudine sentire al San Paolo, nella sua prima stagione in azzurro, il consiglio che arrivava dagli spalti all’allenatore di turno (Mondonico e De Canio): “Metti Jankulovski”. Perchè l’esterno ceco, scoperto da Zeman che lo volle nella sua brevissima avventura sulla panchina del Napoli, era diventato presto un idolo della tifosera partenopea. Tre gol nel suo primo anno dove faceva spola tra panchina e campo, poi titolare in B l’anno dopo quando fu notato dall’Udinese che lo comprò nell’ambito di un’operazione di scambi (Pavon e 3,5 milioni al Napoli). E’ a Udine che Jankulovski esplode, suscitando i pruriti del Milan che nel 2005 lo acquista per 8,5 milioni. Nella prima stagione in rossonero non è schierato spesso in campo, a causa anche della frattura alla caviglia subita nel finale della stagione precedente ma dopo il Mondiale 2006 inizia la seconda stagione con la maglia rossonera da protagonista, inanellando una serie di prestazioni convincenti impreziosite da gol decisivi e spingendo Ancelotti a puntare sempre su di lui.

LA CARRIERA – Con i rossoneri vincerà tutto, scudetto, Champions (in finale col Liverpool ad Atene) e Supercoppa Europa (quando segnerà uno dei tre gol rossoneri al Siviglia). Le stagioni successive però non sono brillanti come quelle precedenti, contrassegnate come sono da parecchi infortuni, alcuni anche molto gravi. Il 7 maggio 2011 vince lo scudetto con i rossoneri a due giornate dal termine del campionato e a fine stagione, alla scadenza del contratto, lascia la società rossonera dopo 158 partite ufficiali con 5 gol segnati. A Milan Channel regala i suoi ricordi: “Il primo momento bello è stato sicuramente quando ho indossato per la prima volta la maglia del Milan coronando il mio sogno di giocare nella squadra più forte del mondo e poi naturalmente la finale di Atene non si dimentica, ma anche la finale di Supercoppa dove ho fatto gol. Per me il Milan è stato la realizzazione di un sogno, arrivare dalla Repubblica Ceca in Italia è un sogno e non capita a tutti, e sono durato 11 anni, sei dei quali al Milan con tante partite e tanti successi, ho sofferto un po’ all’inizio ma poi è stato meraviglioso. Tutti e 4 gli anni con Ancelotti sono stati bellissimi. Quello era un gruppo fantastico di giocatori straordinari, penso a Maldini, Costacurta, Rui Costa, Kakà, Stam, è stato un sogno giocare con simili giocatori e poi ancora con Ronaldinho, Ronaldo, Pato, Robinho, è stato un sogno essere un loro compagno”.

IL DESTINO – Decide di ritornare al Banik Ostrava, dove aveva iniziato la carriera ma il destino ha in serbo per lui una brutta sorpresa. Nel giorno del debutto entra nella ripresa della gara conto lo Hradec. Dopo solo 8 minuti, tuttavia, è costretto a lasciare il campo per via di un nuovo infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 20 febbraio 2012 annuncia la decisione di ritirarsi dall’attività agonistica. Dopo qualche anno sabbatico Jankulovski è tornato al Banik Ostrava, ma nei panni di direttore sportivo.

SPORTEVAI | 05-04-2019 12:17