Sinner allo scoperto su Laila Hasanovic, l’avvistamento a Montecarlo cancella ogni dubbio. Kalinskaya ritrova il sorriso a Montreal

Il numero 1 del mondo ha girato per le vie del centro in compagnia della modella danese: ultimi allenamenti nel Principato per poi volare a Cincinnati

Jannik Sinner a 360 gradi. Il numero 1 al mondo non ha di certo vita facile se è alla ricerca di privacy. E la dimostrazione arriva da Montecarlo dove una passeggiata in compagnia diventa subito motivo di gossip, anche se stavolta la scelta dell’altoatesino sa di una conferma praticamente ufficiale.

Gli ultimi giorni a Montecarlo

Allenamento con Matteo Berrettini, partita a calcio con Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara coinvolti: la preparazione di Sinner per il torneo di Cincinnati è all’insegna del lavoro duro ma anche del divertimento. Il numero 1 al mondo ha deciso di rinunciare a partecipare al torneo di Toronto, si è preso qualche giorno per staccare dopo le fatiche di Wimbledon e ora si lancia all’assalto della stagione sul cemento americano. Prima Cincinnati con titolo conquistato nella scorsa stagione e poi l’appuntamento più importante con gli US Open.

La passeggiata con Laila Hasanovic

Le voci sulla presunta relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic circolano già da un po’ di tempo ma ora arriva una conferma che sa di ufficiale. Il tennista italiano non si poteva d certo aspettare che una passeggiata tra le strade del Principato per un gelato potesse passare inosservata. E infatti non è stato così. La Gazzetta dello Sport riporta che il campione di Wimbledon si è concesso un pomeriggio di relax in compagnia della modella danese culminata con un gelato in una nota gelateria di Montecarlo (con tanto di proprietario altoatesino) apprezzata anche da Pogaacar. Uno strappo alla regola prima di volare negli Stati Uniti dove tra Cincinnati e US Open deve difendere oltre 3000 punti in classifica, una situazione che mette in una situazione di vantaggio il suo “rivale” Alcaraz per la prima posizione nel ranking.

Kalinskaya ritrova il sorriso a Montreal

Passato e presente: la vita di Jannik Sinner ora finisce costantemente sotto la lente di ingrandimento. Poco meno di un anno fa, l’azzurro conquistava la sua prima vittoria agli US Open con festeggiamento con tanto di bacio pubblico ad Anna Kalinskaya. Ma forse quello è stato uno degli ultimi momenti della loro relazione, poi le strade tra i due si sono divisi. Entrambi hanno avuto momenti negativi ma la russa ha vissuto una stagione decisamente complicata, crollata in classifica e apparsa in difficoltà in tante circostanze. Però proprio in Nord America sembra essere tornata a buon livello riuscendo a conquistare i 16 di finale a Montreal e soprattutto dove è apparsa decisamente più serena rispetto al passato.