Sinner, allenamenti estenuanti e sfida a calcio-tennis con Berrettini: parte il conto alla rovescia per Cincinnati

Si avvicina il ritorno alle competizioni per Sinner, che in vista di Cincinnati ha intensificato la propria preparazione, senza però rinunciare a qualche momento di svago, come la sfida a calcio-tennis con Berrettini

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che a Montecarlo sta preparando il suo prossimo impegno, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati che prenderà il via il prossimo 7 agosto. Una preparazione fatta di allenamenti estenuanti sotto il sole del principato, ma anche di qualche momento di svago, come la partita a calcio-tennis in coppia con Matteo Berrettini.

Sinner, allenamenti estenuanti sotto il sole a Montecarlo

Continua la preparazione di Jannik Sinner a Montecarlo in vista del ritorno in campo. Da ormai qualche giorno infatti l’altoatesino è tornato nella sua residenza nel Principato per riprendere confidenza con il cemento in vista della trasferta in Nord America dove prima prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati e poi allo US Open.

Se nei giorni scorsi ci eravamo dovuti accontentare di qualche scatto o qualche ripresa “rubata” e pubblicata da qualche tifoso e appassionato che mostravano gli allenamenti di Sinner, questa volta è stato lo stesso n°1 a mostrare la sua preparazione sui social, dove ha condiviso un lungo scambio a piena potenza con due sparring partner e una foto di tutto il suo team sdraiato a terra sul campo. Una foto che trasmette l’idea di quanto estenuanti siano le sessioni sotto il sole della Costa Azzurra alle quali si sta sottoponendo Jannik, che si conferma ancora una volta un lavoratore instancabile.

Sinner e Berrettini doppio vincente, anche a calcio-tennis

Spazio anche a qualche momento di svago però per Sinner, che tramite una storia Instagram ha condiviso anche uno spezzone di una partita a calcio-tennis giocata in coppia con Matteo Berrettini, che già nella giornata di giovedì aveva pubblicato sui social una foto insieme al n°1 al mondo allontanando quindi i timori di alcuni tifosi su un suo possibile ritiro.

Anche nel nuovo sport la coppia Sinner-Berrettini si è confermata un doppio vincente. Nello scambio condiviso viene infatti mostrata un’azione vincente dei due azzurri, con Matteo che serve Jannik, il quale senza pietà colpisce verso il suo allenatore Simone Vagnozzi, che fatica ad addomesticare la palla e fallisce nel tentativo di servire il suo compagno di squadra Umberto Ferrara, condendo dunque il punto alla coppia che l’anno scorso regalò la Coppa Davis all’Italia.

Conto alla rovescia per Sinner

Intanto già da qualche giorno sui social è partito il conto alla rovescia per rivedere all’opera Sinner e Carlos Alcaraz, che come Jannik ha deciso di rinunciare a Toronto e tornerà in campo dunque al Masters 1000 di Cincinnati, dove tutti gli appassionati sperano di poter osservare una nuova emozionante sfida tra i primi due giocatori della classifica.

Proprio l’allenamento estenuante condiviso sui social lascia intuire che Sinner abbia intensificato la preparazione in questi ultimi giorni per arrivare pronto a Cincinnati, dove dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, se non già sabato 2 agosto. Nonostante l’inizio del torneo sia previsto per il 7, l’esordio di Jannik non dovrebbe avvenire prima del 9 agosto dato che essendo testa di serie si vedrà assegnato un bye al primo turno e debutterà dunque direttamente al secondo.