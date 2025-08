Como, neppure Fabregas riesce nel miracolo: bocciato Dele Alli, l'inglese valuta una decisione choc

La scommessa persa di Cesc, che era sicuro di rilanciare il centrocampista inglese. L'ex Tottenham si allena con gli esuberi ed è in lista di sbarco: ora pensa al ritiro

Neppure Fabregas è riuscito a rilanciare Dele Alli. Eppure Cesc ci credeva eccome. Ma la fotografia dei 6 mesi dell’inglese col Como è racchiusa in quel rosso dopo soli 9′ in campo rimediato al debutto in Serie A contro il Milan. Fuori dal progetto tecnico dei lariani nonostante un contratto di 18 mesi, a quanto pare l’ex Tottenham è tentato dall’idea di appendere addirittura gli scarpini al chiodo.

Como, ennesima bocciatura per Dele Alli

Quando esplose con la maglia del Tottenham, era considerato il golden boy del calcio inglese, un futuro Pallone d’Oro. Ma poi è iniziata la parabola discendente. Anzi, un vero e proprio crollo verticale che lo ha fatto sparire dai radar. Divorato da infortuni ma soprattutto da problemi extracampo, dai traumi che lo accompagnano fin dall’infanzia – ha confessato di essere stato vittima di abusi sessuali all’età di 6 -, Como sembrava potesse essere la sua ultima spiaggia, l’occasione del riscatto, quel treno su cui salire a bordo per lasciarsi alle spalle l’inferno vissuto e riprendere in mano la sua vita professionale (e non solo).

Non è stato così. Non sarà così. Perché, nonostante un contratto di 18 mesi con opzione per il rinnovo, il 29enne di Milton Keynes si allena con gli esuberi del Como. Tradotto: è stato bocciato da Fabregas. Ed è l’ennesima stroncatura pesante dopo quelle ricevute da Conte e Mourinho.

Fabregas non riesce nel miracolo: Alli in lista di sbarco

Cesc è stato uno dei suoi principali sponsor, quando a gennaio il Como ha deciso di tesserarlo. Che fosse una scommessa, un azzardo, lo si sapeva. Anche perché aveva saltato per intero la precedente stagione con la maglia dell’Everton e nelle precedenti annata aveva giocato con il contagocce.

A marzo l’atteso debutto in Serie A, nei minuti finali del big match col Milan. I tifosi speravano in un esordio da sogno alla Scala del calcio, invece per il centrocampista si è materializzato il peggiore degli incubi. Materiale da film horror: entrataccia su Loftus Cheek, intervento del Var e cartellino rosso. Fuori. Quei 9′ resteranno gli unici disputati nella massima serie italiana, prima di essere messo in disparte da Fabregas.

Ora l’inglese pensa addirittura al ritiro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore classe 1996, che vanta 37 presenze con la nazionale inglese, starebbe pensando di farla finita col calcio giocato.

L’esperienza da separato in casa col Como rappresenta infatti l’ennesimo duro colpo alla carriera di uno talenti più brillanti del calcio moderno che si è smarrito nel corso del tempo. Con un contratto che scadrà il prossimo giugno, sarà molto difficile trovare un altro club disposto a concedergli fiducia. Prende corpo l’ipotesi ritiro, a soli 29 anni. Un vero peccato, pensando a ciò che poteva essere e non è stato.