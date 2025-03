Milan-Como, il ritorno in campo Dele Alli dura 9 minuti: il rosso deciso dal Var e il gesto di Walker. Cosa è successo

Il ritorno in campo del talento inglese, che non giocava da due anni, è durato solo nove minuti prima di un cartellino rosso estratto dall’arbitro Marchetti ma deciso dal Var. Walk prova a fermare l’arbitro

Un gesto destinato a rimanere nella storia, forse per la prima volta nella storia del calcio la richiesta di non espellere un giocatore non arriva dal suo allenatore o da un compagno di squadra, ma da un avversario. E’ quello che è avvenuto oggi nel corso del match tra Milan e Como con il rosso a Dele Alli e il gesto di Kyle Walker.

Dele Alli: il ritorno in campo dura 9 minuti

Una lunga attesa, una voglia matta di tornare sul rettangolo verde che forse si è anche trasformata in una foga eccessiva. E’ quello che è avvenuto oggi a Dele Alli che non giocava una partita ufficiale da febbraio 2023 e che dopo l’arrivo al Como da svincolato ha avuto la prima occasione da Fabregas. L’ex giocatore del Tottenham entra in campo al minuto 81’ per provare a dare una mano ai suoi in un match che nella ripresa si è complicato.

Ma 9 minuti dopo nel tentativo di provare a recuperare un pallone entra con troppa veemenza finisce per commettere un brutto fallo su Loftus-Cheek. In un primo momento l’arbitro Marchetti opta per il cartellino giallo poi decide, dopo essere stato richiamato al Var, di estrarre il rosso.

Il gesto di Walker

E’ in quel momento che si consuma un gesto perlomeno inusuale, mentre l’arbitro sta provando a mostrare il cartellino rosso a Dele Alli, a provare a fermarlo c’è Kyle Walker. Il Milan in quel momento sta difendendo un gol di vantaggio e la partita sembra più aperta che mai, ma il giocatore inglese prova a fermare il gesto dell’arbitro nei confronti del suo compagno di squadra ai tempi del Tottenham. Ma neanche la sua intercessione serve visto che alla fine il rosso arriva. La sensazione è che Walker conoscendo la storia calcistica e personale di Dele Alli volesse fornirgli il suo aiuto in un momento così importante per lui.

Decisamente meno comprensivo è stato ai microfoni di Dazn, Cesc Fabregas. Lo spagnolo è stato quello che ha voluto dare questa chance al giocatore ma ora non sembra propenso al perdono: “Errore grave per un giocatore della sua esperienza, ha lasciato la squadra in dieci nei minuti finali”.

La storia di Dele Alli

La storia di Dele Alli è quella di molti giocatori, di quelle grandi promesse che per un motivo o per un altro perdono la strada. Un’infanzia difficile la sua che viene riscattata dal suo grande talento e da una clamorosa ascesa con la maglia del Tottenham dove a 21 anni si prende pure il titolo di “nuovo Gerrard”. Ma dopo la fine dell’esperienza con Pochettino in panchina le cose cominciano progressivamente a peggiorare fino a crollare definitivamente nel periodo in cui agli Spurs c’è Josè Mourinho.

Solo dopo arriva il racconto di quello che l’uomo prima che il calciatore si pota dietro: “A sei anni sono stato molestato da un’amica di mia madre, che era un’alcolizzato. Sono stato mandato in Africa per imparare la disciplina ma sono tornato e a 7 anni ho iniziato a fumare e a 8 a spacciare”. La battaglia è contro i suoi demoni, la depressione e due anni lontano dai campi con Como che sembrava l’opportunità giusto prima di un rosso che sa di beffa.

