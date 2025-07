Balotelli e il trauma Genoa: l’agente rivela la scelta radicale di SuperMario per il futuro

L’agente dell’attaccante annuncia che il suo assistito lascerà l’Italia dopo la delusione in rossoblù: “Ha tante ancora richieste dall’estero”

Mai più Serie A: dopo l’esperienza traumatica al Genoa, Mario Balotelli ha deciso che continuerà la sua carriera all’estero, dove rispetto e proposte non gli mancano. Lo ha annunciato l’agente Enzo Raiola, raccontando la grande delusione di SuperMario per la stagione trascorsa in rossoblù.

La stagione tribolata di Balotelli al Genoa

È stato un vero e proprio trauma quello che Mario Balotelli ha vissuto al Genoa. Così Enzo Raiola, agente dell’attaccante, ha di fatto descritto la stagione 2024/25 vissuta da SuperMario in rossoblù: arrivato a fine ottobre, Balotelli ha giocato qualche scampolo di gara sotto la gestione Gilardino, mentre recuperava la migliore condizione, per poi essere completamente accantonato dopo l’esonero del tecnico dal suo successore, Patrick Vieira. In totale, Balotelli ha giocato 6 partite e soli 56 minuti col Genoa.

Balotelli lascia la serie A

L’esperienza al Genoa ha segnato profondamente Balotelli, che dopo la fine del contratto con i rossoblù ha deciso di non tornare a giocare in serie A. “Mario ha sempre avuto molte richieste dall’estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest’ultima esperienza non positiva – ha dichiarato Raiola a DerbyDerbyDerby -. L’anno scorso ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club”.

Il consiglio dell’agente

Balotelli è rimasto scottato dal ritorno in serie A. “Le cose non sono andate come si sperava – ha aggiunto Raiola – Ma non per mancanza di impegno, perché ha dato tutto per dimostrare il proprio valore, ma non ha trovato le condizioni ideali”. L’agente sorvola sulla gestione Vieira e rivela che Balotelli scelse il Genoa anche contro il suo parere. “Gli dissi già l’anno scorso che avrebbe dovuto valutare le offerte dall’estero, erano importanti. Lui ha scelto l’Italia e io ho rispettato la sua volontà”, ha rivelato l’agente di SuperMario.