Calhanoglu, l'agente avverte l'Inter: il messaggio a Galatasaray e Fenerbahce e la confessione di Hakan all'amico

Gordon Stipic-Wipfler rimarca il legame di Chalanoglu con il Gala e avverte Inter e Fenerbahçe: “Serve chiarezza”. Intanto il centrocampista confida all’amico: “Sono stanco, tutto si risolverà presto”

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Continua a essere un’estate rovente quella sul fronte Hakan Calhanoglu in casa Inter. Attorno al centrocampista turco non si dissolvono gli interrogativi legati a un suo possibile ritorno in Turchia, con Galatasaray e Fenerbahçe pronte ad accoglierlo. Ad accrescere l’incertezza sono arrivare in queste ultime ore anche le parole dell’agente dell’ex Milan che, pur apparentemente riconcilianti, sembrano nascondere un messaggio chiaro a tutti i protagonisti in gioco.

Parla l’agente di Calhanoglu

In attesa del ritorno del suo assistito ad Appiano Gentile, Gordon Stipic-Wipfler, agente di Hakan Calhanoglu è intervenuto a TRT Spor per chiarire – almeno in parte – la posizione del suo assistito dopo le settimane di assordante silenzio seguire alla plateale sfuriata di Lautaro Martinez al termine del Mondiale per Club. Andando ad analizzarle con attenzione, le parole del procuratore, seppur all’apparenza riconcilianti, alimentando incertezze, restituendo nuova linfa al già accesissimo dibattito sul futuro del numero 20 interista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il legame con la Turchia e il Galatasaray

“Hakan ha origini turche. Tutti sogniamo di giocare per la squadra che tifiamo da bambini, e lui non ha mai nascosto la sua passione per il Galatasaray, che, così come il Fenerbahçe, è una squadra di alto livello, affermata in Europa”, ha affermato Stipic-Wipfler.

L’agente ha poi aggiunto: “Ad oggi non ci sono state offerte concrete. Secondo le mie informazioni, il Galatasaray ha altri progetti”. Una dichiarazione che conferma dunque l’ammirazione per i colori giallorossi – che hanno appena acquistato Osimhen dal Napoli – e l’interessamento di Mourinho.

Il messaggio a Marotta

Le parole successive, però, assumono un tono più critico: “Ci sono tante telefonate e contatti in corso, ma è normale che succeda questo. In questa fase, però, a mio parere serve maggiore chiarezza e fluidità nella comunicazione tra le parti decisionali”. Un messaggio che sembra rivolto direttamente al presidente Beppe Marotta e alla dirigenza dell’Inter, oltre che a quella dei due club turchi come a rimarcare il fatto che il tempo delle incertezze stai per scadere.

L’avvertimento a Galatasaray e Fenerbahçe

Forse bluffando, Stipic-Wipfler ha poi chiosato: “Hakan sarà all’Inter anche il prossimo anno”. Una dichiarazione che, a ben vedere, suona più come un ulteriore avvertimento a chi osserva dalla Turchia senza aver ancora concretamente aperto il tavolo delle trattative, che una dichiarazione d’amore al nerazzurro.

La confessione di Calhanoglu

Snodo cruciale sarà l’incontro tra il giocare e la dirigenza dell’Inter in programma nelle prossime ore. A conferma di ciò, come riportato da diversi media turchia, anche la confessione che Calhanoglu avrebbe fatto a Ümit Karan, ex attaccante del Galatasaray: “Sono nato tifoso del Galatasaray e morirò tifoso del Galatasaray. Quando tornerò in Italia, la questione del mercato sarà risolta. Sono molto stanco”.

Calha è atteso a Milano mercoledì 23 luglio, ci si confronterà, si parlerà e si proverà a chiarire le reciproche intenzioni per valutare al meglio il da farsi. Poi, certo, occorre che dai Balcani qualcuno alzi la cornetta, altrimenti si proseguirà insieme.