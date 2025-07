Inter, caso Calhanoglu: Marotta riporta la pace, ma nelle sue parole anche un messaggio al Galatasaray 

Il presidente prova a spegnere le voci sull’interesse del club di Istanbul per il centrocampista, ma al tempo stesso sembra mandare un invito ai turchi

Non c’è nessun caso Calhanoglu, parola di Beppe Marotta: il presidente dell’Inter torna sulle voci di un possibile addio del turco inviando di fatto un messaggio al Galatasaray, da settimane sulle tracce del centrocampista.

Inter, Marotta e il caso Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è un tesserato dell’Inter e per questa ragione i nerazzurri lo attendono regolarmente all’inizio del ritiro per la stagione 2025/26, fissato per il 23 luglio: questa la posizione espressa qualche giorno fa da Beppe Marotta riguardo alle voci su un possibile addio del centrocampista, corteggiato da settimane dal Galatasaray. Oggi il presidente dell’Inter è tornato sull’argomento a margine di un evento legato ad un nuovo sponsor del club.

Il messaggio di Marotta al Galatasaray

“Io non vorrei che diventasse un caso quando un caso non è, anche per rispetto del ragazzo”, ha risposto Marotta a chi gli chiedeva novità su Calhanoglu. Poi il presidente pronuncia una frase importante, che sembra nascondere un messaggio per il Galatasaray .”Ci siamo ritrovati di fronte a queste richieste fantomatiche, che però a noi non arrivano mai, sono più mediatiche – le sue parole – . Al momento non ci sono richieste, quindi non facciamo nessuna considerazione e nessuna risposta”.

Parole che possono essere interpretate sia come un tentativo di ridimensionare il caso, ma anche come un invito al Galatasaray: se davvero volete Calhanoglu, dovete dare all’Inter quanto chiede.

L’appuntamento in ritiro

E un messaggio Marotta lo manda anche a Calhanoglu. “Lo attendiamo in ritiro il 23 luglio – dice il presidente – . Se abbiamo parlato? Con lui ci parliamo sempre, non ha manifestato la voglia di andare via”. E se dovesse farlo, farebbe bene a coordinarsi col Galatasaray per presentare un’offerta capace di convincere l’Inter.