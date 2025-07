Inter, l'ultima decisione di Calhanoglu: il retroscena sul futuro del turco

La telenovela dell'estate pare stia per giungere ai titoli di cosa: oggi il turco si vede più a Milano che a Istanbul. E la 'colpa' è anche di Osimhen

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il calciomercato, si sa, vive di gialli, tormentoni, tensioni, capricci, spifferi. Ma, a volte, c’è spazio anche per il lieto fine. La bufera che ha travolto l’Inter dopo il Mondiale per Club sembra essere definitivamente alle spalle e, ora, Calhanoglu è sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.

Inter, il caso Calhanoglu si sgonfia?

Le parole pronunciate ieri dal presidente Beppe Marotta sono servite a rimettere Calhanoglu al centro del villaggio. “È un nostro giocatore a tutti gli effetti, tornerà quanto prima”. Caso chiuso? Non proprio, perché nel mercato non si può mai dare nulla per scontato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma rappresenta senza dubbio un segnale importante in vista della ripresa dei lavori del centrocampista turco, che ha saltato il Mondiale per Club per via dei guai muscolari che lo tormentano fin dalla finale di Champions strapersa col Psg. Oggi lo stesso regista considera il suo futuro professionale più a Milano che a Istanbul.

Il retroscena sull’incontro tra Inter e Galatasaray

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, la settimana scorsa un incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella del Galatasaray, in Italia per trattare l’acquisto di Osimhen col Napoli, c’è stato eccome. Le parti si sono confrontate in un noto hotel del capoluogo lombardo senza trovare la quadra per la cessione del centrocampista ch’è stato perno dell’Inter di Simone Inzaghi.

In realtà, non si può neppure parlare di trattativa, visto che il club campione di Turchia ha presentato un’offerta bassissima che i nerazzurri non hanno preso in considerazione. Per di più, lo stesso Calhanoglu non ha mai ufficialmente chiesto di partire.

La decisione di Calhanoglu dopo la lite con Lautaro

Le lite a distanza con Lautaro pare sia acqua passata. Emergenza rientrata: Calhanoglu si vede in nerazzurro, ancor più dopo il chiarimento col capitano. A far maturare questa decisione al calciatore ex Milan anche l’atteggiamento del Galatasaray, che ha messo in stand-by l’operazione per fare all in su Osimhen.

La telenovela Hakan, giunta alla terza edizione (due estati fa toccò all’Arabia Saudita, la scorsa al Bayern Monaco), sta per giungere ai titoli di coda. Anche se i colpi di scena prima del gong sono sempre dietro l’angolo.