Samuele Privitera in gravi condizioni: prima un malore poi la tragica caduta. Il 19nne di Imperia ricoverato al Parini di Aosta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mondo del ciclismo si stringe intorno a Samuele Privitera, il 19enne ciclista di Imperia, vittima di una terribile caduta nel corso della prima tappa del Giro Internazionale della Valle d’Aosta. Il giovane ricoverato all’ospedale Parini di Aosta versa in gravi condizioni.

Le dinamiche dell’incidente

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che vengono investigate proprio in queste ore. Secondo le prime indiscrezioni riportate anche dal Corriere della Sera, il ciclista 19enne avrebbe sofferto un malore di tipo cardiaco a circa 40 chilometri dalla partenza mentre si trova a Pontey, la caduta è avvenuta subito dopo. Il giovane corridore è stato subito soccorso dall’ambulanza che segue la corsa giovanile (dedicata agli Under23) e poi dai medici del 118 che avrebbero subito cominciato la rianimazione. Secondo altre versioni dell’incidente, Privitera nel corso della caduta avrebbe colpito un cancello perdendo anche il casco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La carriera di Privitera

Samuele Privitera è al suo secondo anno nella Hgens Berman Jayco, squadra giovanile che funge da vivaio per la Jayco Alula, una delle formazioni più importanti nel mondo del ciclismo. Il 19enne vive a Soldano e si è già messo in evidenza nel corso del Giro Next Gen della scorsa edizione dove ha conquistato un terzo posto nella tappa con finale a Zocca. Dopo l’incidente il ciclista è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta in condizioni che vengono definite critiche.