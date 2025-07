Bove, ottime risposte dai test cardiaci. Ma il ritorno in campo è incerto: le posizioni di Roma e Fiorentina

Terminato il prestito alla Viola, Edo ha fatto ritorno a Roma ma non figura tra i convocati di Gasperini per il raduno. Ma il calciatore può sorridere visto l'esito dei controlli

Edoardo Bove a caccia di una chance. Anche se il ritorno in campo è ancora un rebus, ora il futuro fa meno paura. Sì, perché i controlli cui si è sottoposto negli ultimi mesi dopo l’arresto cardiaco di cui è stato vittima durante Fiorentina-Inter hanno escluso patologie. Tornato alla Roma, il centrocampista può contare sul sostegno incondizionato dei giallorossi e anche del club viola.

Bove sta bene: gli ultimi controlli

Non si nasconde una patologia dietro il malore accusato al 17′ della sfida del campionato tra Fiorentina e Inter dello scorso 1 dicembre. Come riferito dal Corriere dello Sport, è ciò che si evince dai test affrontati da Edo per far luce su quanto si è verificato quella maledetta sera, quando tutta l’Italia (e non solo) si stringe attorno al centrocampista, trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

Ma il ritorno in campo resta ancora un rebus. Le norme italiane, infatti, impediscono a un calciatore dotato di defibrillatore cardiaco sottocutaneo di giocare. È proprio questo il motivo per cui Eriksen fu costretto a lasciare la Serie A e l’Inter per trasferirsi in Inghilterra.

Il ritorno alla Roma: la posizione dei giallorossi

Romano e romanista doc, Bove. Terminato il prestito alla Fiorentina, il ragazzo ha fatto ritorno a casa avendo un contratto con i giallorossi fino al 2028. Però, vista la sua condizione, non rientra nella lista dei convocati di Gasperini per il raduno.

Manca, infatti, quel certificato di idoneità che non arriverà in assenza di una modifica del regolamento, peraltro suggerita dal ministro per lo Sport Abodi al presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco. Ciò nonostante, la Roma assicurerà il massimo supporto al classe 2002.

Anche la Fiorentina resta vicina a Bove

Anche se la sua esperienza al Franchi si è conclusa, il legame tra Bove e la Fiorentina non si è affatto spezzato. Infatti, il sogno del calciatore sarebbe proprio quello di tornare a giocare con la maglia viola per riprendere quel discorso che si è interrotto prematuramente e nel peggior modo possibile.

Come la Roma, pure il club di Rocco Commisso, con cui è rimasto in contatto, è pronto ad abbracciarlo di nuovo, ma il nodo normativo è in questo momento uno scoglio insormontabile. Resta la pista estera: la Premier League sarebbe senza dubbio una sfida entusiasmante, ma tutta ancora da coltivare. Nel frattempo Edo ha dimostrato di aver ritrovato il sorriso regalandosi un weekend di relax a San Felice Circeo, dove ha pure giocato a beach volley con il grande amico Flavio Cobolli.