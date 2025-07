Conor McGregor nudo su X, la rapper Azealia Banks pubblica le foto e accusa: "Prima mi molesti e poi minacci?"

La cantante americana ha denunciato avance e intimidazioni da parte del lottatore irlandese: le immagini dei genitali del fighter sono state poi rimosse dagli admin del social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora guai per Conor McGregor, l’iconico ex lottatore MMA che ambisce a diventare presidente della Repubblica d’Irlanda. La rapper Azealia Banks, un altro bel tipino, ha pubblicato alcune foto del fighter completamente nudo e con un peso attaccato proprio lì, sui genitali. Un reato, a dirla tutta, che però – secondo la cantante – fa seguito a una serie di comportamenti deprecabili di Conor: molestie esplicite alla stessa Azealia, seguite da accese minacce.

Azealia Banks e le foto di Conor McGregor nudo

La rapper americana ha pubblicato due foto di McGregor ignudo, accompagnate da una didascalia dai toni accesi: “Come fai a mandare delle foto con un c… storto e poi minacciarmi di non raccontarlo. Conor McGregor, sai con chi c… hai a che fare? Questo è HARAM“. Un termine riconducibile direttamente alla Sharia, la legge islamica, secondo cui tutto ciò che è “haram” è da considerarsi immorale, vietato da Allah. Il contrario di “Halal”, insomma, che indica invece le cose e i comportamenti improntati al lecito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse della rapper: immagini inviate in privato

Azealia Banks ha lasciato intendere come McGregor le abbia inviato le immagini esplicite attraverso un messaggio diretto su X, nonostante non fosse follower dell’artista. Il che ha scatenato dubbi e perplessità da parte di numerosi utenti. In ogni caso, la cantante ha pubblicato le foto che, dopo qualche tempo, sono state rimosse dagli admin del social network. Finita? Neanche per sogno. La Banks ha continuato a postare messaggi decisamente coloriti.

Molestie, minacce e frasi oscene: la deriva su X

“Che fai, prima mi molesti e poi mi minacci?“, una delle accuse della rapper. Non l’unica. “Cioè, davvero mi molesti sessualmente con il tuo c… da coltivatore di patate e poi mi minacci di non parlarne???? Tesoro… non volevi diventare presidente dell’Irlanda? Ma che cos’è questa roba? Mettiti un po’ di crema solare, santo cielo”. A supporto delle sue tesi, Azealia ha condiviso degli screenshot relativi a un presunto messaggio di McGregor: “Non fare la spia, tutte le spie vengono beccate”.