Kelly Doualla, altro fantastico record a Brescia: Sabbatini e Coiro incantano, flop di Tortu, Ali e Tebogo

La 15enne promessa dell'atletica migliora il suo primato italiano U18 sui 100 metri: 11''29. Applausi per Zenoni, nei 100 deludono la stella del Botswana, Filippo e Chituru.

Kelly Doualla non smette di stupire. La 15enne promessa dell’atletica ha stabilito un altro record, migliorando il primato nazionale Under 18 dei 100 metri da lei stessa detenuto. A Brescia, al Gran Prix Meeting, Kelly ha corso la distanza in undici secondi e 29 centesimi, un crono appena cinque centesimi inferiore al record continentale di categoria. Ennesima prova super, dunque, al cospetto di una qualificata e agguerrita concorrenza. Ottimi riscontri anche per Gaia Sabbatini nei 1500, per Elisa Coiro e Marta Zenoni negli 800 e per Sara Fantini nel martello. Delusioni, invece, per Filippo Tortu, Chituru Ali e per l’olimpionico (nei 200) Letsile Tebogo nella gara più attesa: i 100 maschili.

Kelly Doualla, altro record al Gran Prix Meeting

Ennesima strepitosa performance Kelly Doualla, insomma. Quinto posto per lei in una gara dei 100 piena zeppe di stelle, vinta da Marie Josée Ta Lou-Smith in 10”92 davanti a Maia McCoy (11”06), Daryll Neita (11”12) e Krystal Sloley (11”17). Fino ai 60 metri Doualla è stata in linea con le migliori, poi ha avuto un comprensibile calo, che non le ha impedito di ritoccare il record. Per lei ora la soddisfazione del debutto nella nazionale giovanile azzurra all’Eyof di Skopje, nella Macedonia del Nord, in programma la prossima settimana. L’occasione buona per dare l’assalto a qualche altro primato, oltre che alla zona medaglie.

Brillano Coiro, Zenoni, Sabbatini, Fantini e Tecuceanu

Doppietta italiana negli 800 femminili, dominati da Elisa Coiro e Marta Zenoni: la prima ha chiuso in 1’59”21 precedendo di 24 centesimi la seconda, che con 1’59”45 ha realizzato il suo primato personale. Applausi anche per Gaia Sabbatini, vincitrice nei 1500 a spese della canadese Gabriela DeBues-Stafford, battuta di un centesimo allo sprint. Riscontri positivi anche per Sara Fantini, campionessa d’Europa nel martello, che con 71,38 si è arresa soltanto all’oro olimpico, la canadese Camryn Rogers (76,86). Bene anche Catalin Tecuceanu, autore del suo primato stagionale negli 800: 1’44”56.

Filippo Tortu e Chituru Ali penultimo e ultimo nei 100 metri

Non positive le indicazioni per Filippo Tortu e Chirutu Ali, rispettivamente settimo e ottavo (o se si preferisce: penultimo e ultimo) nei 100 metri rispettivamente in 10”38 e 10”95, gara segnata da un altro clamoroso flop: quello dell’olimpionico nei 200 Letsile Tebogo, battuto per un centesimo (10”06 contro 10”07) dal canadese Jerome Blake. Altri risultati: Gloria Hooper e Vittoria Fontana terza e quarta nei 200 femminili, Lorenzo Simonelli quinto nei 110 ostacoli, Zane Weir quarto nel getto del peso. Ottime le prestazioni delle due stelle cubane nel triplo femminile: 15 metri sfiorati da Leyanis Perez Hernandez (14,92) e Liadagmis Povea (14,84), in una gara chiusa da Ottavia Cestonaro al ettimo posto con 13,30.